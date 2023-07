Dans un communiqué rendu public ce lundi 24 juillet 2023, le Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), le Professeur Alphonse da Silva a annoncé l’ouverture du registre des consultations de copies du Bac 2023 du mercredi 26 juillet au mercredi 16 août 2023. Pour le faire, les candidats doivent fournir certaines pièces. Il s’agit d’une photocopie du relevé de notes, d’un formulaire de renseignements à retirer au secrétariat de l’office du baccalauréat et d’une quittance à prendre à l’office du baccalauréat.

Le communiqué indique également que « les candidats admissibles aptes qui, pour des diverses raisons ne peuvent plus subir les épreuves d’éducation physique et sportive et classés en situation de cas réservés » sont priés de déposer au Secrétariat de l’Office du Baccalauréat un dossier. Ce dossier selon le directeur de l’Office du Baccalauréat doit comporter une demande manuscrite, un certificat médical et une photocopie de la convocation.

En ce qui concerne les candidats ayant déjà déposé un dossier dans les centres de correction-délibération, ils ne sont plus tenus de le faire à nouveau à l’office du baccalauréat. Pour tous les candidats dits cas réservés, le même communiqué précise qu’ils « sont invités à se présenter au Ceg Ste Rita le jeudi 03 août 2023 à 08 heures pour la suite des compositions ».