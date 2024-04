Bénin: le parti LD exige la libération des SG Chadaré, Bachabi et Amoussou

C’est l’une des informations qui fait le tour de la toile depuis ce matin. La marche pacifique annoncée par les centrales syndicales n’a pas pu se tenir. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la ville et des interpellations ont été faites. Nous avons annoncé dans notre précédentes publications l’arrestation de 3 Secrétaires Généraux et des plusieurs militants. Cette situation ne laisse pas indifférente le parti Les Démocrates qui a réagi à travers un communiqué.

Dans le communiqué signé par le Secrétaire Administratif Kamar OUASSANGARI, le parti de l’ancien président Boni Yayi fait un rappel sur le droit de manifester. « Le Parti « Les Démocrates» rappelle avec insistance que le droit de manifester pour exprimer sa désapprobation des politiques des pouvoirs publics est universel car consacré par tous les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés auxquels notre pays a souscrit », lit-on dans le communiqué qui martèle que « le principe de ce droit dans sa mise en œuvre est déclaratif ce qui est un gage de l’adhésion des pouvoirs publics« .

Puis, le parti lance un appel au gouvernement et exige la libération de tous les travailleurs et les SG interpelés par les forces de l’ordre depuis ce samedi matin. « Nous demandons au gouvernement que soit restaurée dans notre pays la liberté de manifester pacifiquement comme prévu par l’article 25 de la Constitution. Nous dénonçons la répression de la marche de ce jour et exigeons la libération immédiate et sans conditions de tous les travailleurs arrêtés dont les Secrétaires Généraux AMOUSSOU Anselme, BACHABI Moudachirou et CHADARE Noël« , poursuit le communiqué.