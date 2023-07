Le 11 décembre prochain, la CAF (Confédération Africaine de Football) dévoilera le nom du joueur africain de l’année. Après son sacre de 2019, Sadio Mané avait doublé la mise l’année dernière. La saison qui vient de se terminer n’a pas été de tout repos pour le natif de Bambali. Freiné par des blessures, Sadio Mané a manqué le mondial qatari avec les Lions de la Teranga. Il a par la suite eu du mal à s’imposer avec le Bayern Munich. Cette saison en demi-teinte ne permettra pas à l’attaquant sénégalais de réaliser le triplé. Qui sont donc les footballeurs en mesure de remporter le ballon d’or africain 2023 ?

En recoupant les performances des joueurs africains qui ébloui la saison 2022-2023, un nom sort du lot. Il s’agit du buteur nigérian du Napoli (Série A, Italie), Victor Osimhen. Ce dernier a réalisé une saison exceptionnelle en terminant meilleur butteur de la Série A (26 buts). Il fut le principal artisan du couronnement de Naples en championnat. Selon les bookmekers, l’ex-goleador de Lille est bien parti pour remporter son premier ballon d’or africain. Même s’il est annoncé comme le grand favori, la concurrence aura son mot à dire. Riyad Mahrez, lauréat en 2016, aura de solides arguments à faire valoir. L’international algérien de Manchester City a réalisé un fabuleux triplé avec les Skyblues (Coupe, Championnat, Ligue des Champions). Pas tout le temps titulaire dans le onze de Guardiola, Mahrez a répondu présent lorsque le technicien espagnol le faisait débuter les matchs.

Seko Fofana, l’infatigable milieu de terrain du RC Lens possède aussi une très forte cote. La sentinelle ivoirienne fut l’ultime fer de lance de l’équipe bretonne dans son très beau parcours en L1. C’est en grande partie grâce à Fofana que le RC Lens a terminé à la troisième place du championnat de Ligue 1. Tout récemment transféré en Arabie Saoudite, Seko Fofana a démontré qu’il est un joueur de classe mondiale et il n’y aura aucun scandale s’il se fait désigner ballon d’or africain en décembre prochain. Yacine Bonou, le Manuel Neuer africain fait également parti des tops players africains. Le dernier rempart du FC Séville est considéré à l’heure actuelle comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde. Le marocain enchaîne les prestations XXL depuis plusieurs saisons avec l’équipe andalouse et il mériterait d’être consacré meilleur joueur africain 2023. Mohamed Salah, double ballon d’or africain (2017, 2018) vise la passe de trois cette année.

L’égyptien présente des statistiques individuelles affolantes avec Liverpool. Cependant, cette saison, il n’a remporté aucun titre avec les Reds et cela pourrait constituer un handicap pour le pharaon dans sa quête d’un troisième ballon d’or africain. Il ne faudrait pas oublier les jeunes pépites, Mohammed Kudus (Ghana, Ajax Amsterdam) et Nicolas Jackson (Sénégal, Chelsea) qui auront leur mot à dire. Rendez-vous est donc pris pour le 11 décembre.