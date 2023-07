Un homme qui aurait participé à l’attaque du capitole américain a été retrouvé près du domicile de l’ancien président américain Barack Obama. Selon les informations rapportées sur cette situation, le mis en cause a été arrêté après une course-poursuite par des agents des services secrets américains. L’homme du nom de Taylor Taranto était activement recherché pour sa participation à l’attaque du capitole. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré dans le cadre de cette attaque.

À en croire des confidences qui ont été faites par les forces de l’ordre sur le mis en cause à l'Associated Press, il aurait été arrêté alors qu’il était en possession d'armes et de matériaux à mettre de fabriquer un engin explosif. Sur les réseaux sociaux, Taylor Taranto aurait également proféré des menaces contre des personnalités publiques. Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur la présence ou non de la famille de l’ancien président américain à son domicile au moment des faits.

L'aveu de Barack Obama sur le projet de sa fille Malia avec Danny Glover L’ancien président américain Barack Obama a profité d’une interview qu’il a accordée au comédien Hasan Minhaj pour faire une révélation sur Swarm d'Amazon Prime, la…

Au cours de l’attaque du Capitole américain, le mis en cause se serait particulièrement fait repérer pour avoir brisé des vitres du Capitole et frappé et ensanglanté des policiers. Sa présence près du domicile de l’ancien président américain démocrate peut ainsi interpeller. L’attaque du capitole américain avait pour objectif principal d’empêcher la validation des résultats de l’élection ayant amené au pouvoir le président Joe Biden.

L’attaque a été une œuvre des partisans de l’ancien président Donald Trump. Plusieurs centaines de personnes ont été inculpées. Certains soutiens de l’ancien président républicain ont plaidé coupable et ont été condamnés suite à des procès. Ils sont poursuivis pour crimes fédéraux liés à l'assaut du Capitole.