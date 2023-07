Le Bénin est sur le point d'entreprendre une transformation majeure de son infrastructure portuaire, plus précisément du Port autonome de Cotonou. La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt substantiel de 80 millions d'euros pour le projet. Cette initiative marque une étape significative pour l'avenir du Bénin et la position stratégique du Port de Cotonou en tant que point d'accès maritime clé pour les pays enclavés de la région. L'information a été confirmée par un communiqué officiel parvenu à notre rédaction.

Améliorations prévues et attentes

Ce financement substantiel vise à réhabiliter et à étendre les infrastructures existantes, y compris la construction d'un nouveau terminal à conteneurs, connu sous le nom de "T5". Un point d'accès central équipé de portiques automatisés est également prévu, tout comme un parking pour poids lourds de 14 hectares. L'objectif de ces améliorations est d'augmenter considérablement l'efficacité du port et de réduire le temps de transit du fret à seulement deux heures.

Le Port autonome de Cotonou joue un rôle essentiel dans l'économie du Bénin, représentant 90% du commerce international du pays. C'est également un point de transit clé pour le trafic vers le Niger, le Burkina Faso, le Mali entre autres, desservant potentiellement jusqu'à 100 millions de consommateurs. Avec cette expansion, la capacité du port pourrait s'accroître de manière significative, permettant le traitement de jusqu'à 23 millions de tonnes de marchandises d'ici 2038.

Au-delà de l'impact direct sur l'infrastructure portuaire, le projet promet des retombées économiques significatives pour le Bénin. Il devrait stimuler les recettes fiscales, améliorer les conditions de travail des chauffeurs de poids lourds et fournir un nouvel espace de travail pour les services de douane. En améliorant l'accès maritime et la capacité de transit, le Bénin et l'ensemble de la région pourraient ainsi connaître une hausse de la compétitivité économique.