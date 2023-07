A trois ans de l'élection présidentielle de 2026, des mouvements, des coordinations de jeunes et des particuliers organisent des réunions et des meetings depuis plusieurs mois à travers tout le pays pour susciter la candidature de Olivier Boko. Au détour d’un entretien qu’il a accordé à la chaîne de télévision en ligne Reporter Bénin Monde, El Hadj Yacoubou Malèhossou a révélé le contenu des discussions qu’il a eues avec l’homme d’affaires et ami proche du Président Patrice Talon.

Selon lui, Olivier Boko désapprouve le comportement des personnes qui sont en train de susciter sa candidature. « Il faut les mettre en garde. Est-ce que je leur ai dit que je veux être candidat ? » a réagi Olivier Boko, selon les propos rapportés par El Hadj Yacoubou Malèhossou.L’ex député du parti La Renaissance du Bénin a laissé entendre que l’homme d’affaires Olivier Boko est très en courroux de la tournure que prend la suscitation de sa candidature sans qu’il ne l’ait pas demandé à quelqu’un.

« Je peux dire que je suis son aîné, mais le jour-là, il m’a refoulé. Il m’a dit : « Aladji, dites à vos gens de faire attention », a fait savoir le Président de la Fondation Malêhossou. Pour El Hadj Yacoubou Malèhossou, « ce qui se passe, ça me fait peur dans la mesure où il reste encore trois ans et les gens sont en train de susciter la candidature de quelqu’un qui est toujours caché » et qu’« Olivier Boko, tu ne peux pas le voir en public » et « dans les manifestations en train de semer sa joie ». « Moi, je ne l’ai jamais vu en public comme ça » a-t-il précisé. Si les gens sont en train de crier son nom, il se dit « est-ce que ceux-là sont vraiment sérieux » sans prendre l’avis de l’intéressé. L’ancien député a indiqué que les jeunes, « eux-mêmes ne savent pas ce qui les amène à agir comme ça ». « Olivier Boko n’a pas dit à quelqu’un de le susciter » a-t-il lâché.