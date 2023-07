L’annonce du président de la République Fédérale du Nigeria, Bola Tinubu de supprimer la subvention sur les produits pétroliers continue de susciter des réactions au sein des pays limitrophes de ce grand voisin de l’Est notamment le Bénin. Reçu dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin ce dimanche 02 juillet 2023, le président de l’Association nationale ‘’La voix des consommateurs ‘’, Robin Franck Accrombessi a identifié plusieurs conséquences au sujet de la flambée du prix de l’essence ‘’frelatée’’ venue du Nigeria.

Selon lui, tous les secteurs sont impactés et le consommateur est déboussolé aujourd’hui. Il a donné l’exemple des centres de santé qui ont augmenté les coûts de leurs prestations pour « les populations qui se débrouillent pour pouvoir joindre les deux bouts du point de vue alimentation agro-alimentaire ». Le président de l’Association nationale « La voix des consommateurs » a indiqué que « les coûts de l’éducation deviennent plus onéreux » et que le coût des fournitures va crescendo.

Concernant le dédouanement de certains produits, il a laissé entendre que cela devient de plus en cher et que « c’est le consommateur qui paie ». « A chaque fois qu’il y a un secteur qui est impacté par un nouveau coût, les autres secteurs aussi augmentent », a-t-il indiqué avant d’ajouter qu’« aucun commerçant ne supporte les coûts ». Très préoccupé par cet état de choses, Robin Franck Accrombessi « aurait souhaité que le gouvernement travaille à stabiliser les taxes dans un nombre de secteur » en cherchant à savoir « qu’est-ce qu’il faut subventionner pour permettre aux populations de souffler ».