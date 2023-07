Après plusieurs mois de procédures judiciaires, Benjamin Mendy est tiré d’affaires. Selon les informations rapportées par les médias ce vendredi, les jurés de la cour de Chester l’ont acquitté à l'unanimité. Il a en effet été officiellement relâché après cette longue série d’accusations. La décision de ce vendredi s’inscrit dans le cadre de deux plaintes distinctes. Il s’agit d’un viol et une tentative de viol pour des faits remontant à 2018 et 2020. Les plaignantes avaient respectivement 24 et 29 ans.

Cette victoire du joueur de 28 ans intervient après qu’il ait été déclaré non-coupable de six autres accusations de viol et d'une agression sexuelle au début de l’année. Cette série d’accusations avait eu un impact très négatif sur la carrière du joueur. En effet, il a été suspendu par Manchester City et son contrat avec le club anglais n’a pas été renouvelé alors qu’il est arrivé à échéance le 30 juin. Le défenseur aux 10 sélections avec les Bleus avait tout de même passé plus de quatre mois en détention provisoire.

Il avait été mis aux arrêts fin août 2021. Il a été libéré début 2022 et a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son premier procès. Le sportif avait formellement rejeté les différentes accusations dont il faisait l’objet. Pour l’heure, la réputation de ce dernier a été touchée par cette longue procédure et les nombreuses accusations qui l’accompagnent. En 2017, le Français est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017.

Son transfert avait coûté en cette période 52 millions de livres, soit l’équivalent de 61,4 millions d'euros. « M. Mendy s'est efforcé de rester fort, mais la procédure a inévitablement eu un impact sérieux sur lui. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de cette épreuve et demande à présent à ce que son intimité soit respectée afin qu'il puisse commencer à reconstruire sa vie. », a notamment confié aux médias après le verdict Jenny Wiltshire, l'une des avocates du Français.