Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, est devenu un nom familier non seulement pour son influence technologique, mais aussi pour sa richesse phénoménale. Forbes a classé M. Gates parmi les milliardaires pour la première fois en 1987. Depuis, son nom est devenu pratiquement synonyme de richesse extrême, dominant la liste des personnes les plus riches du monde de 1995 à 2017, à l'exception de quelques années (2008, et de 2010 à 2013). Cependant, depuis 2018, Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde, une place maintenant occupée par le français Bernard Arnault selon le classement de juin 2023.

La fortune de Gates, bien que colossale, ne se limite pas à ses activités technologiques. En effet, sa richesse provient également de ses investissements diversifiés et judicieux. Ainsi, même après avoir été dépassé, sa valeur nette reste impressionnante. En juillet 2023, Forbes a estimé sa valeur nette à 119,3 milliards de dollars (109,6 milliards d'euros), soit une augmentation de 5,3 milliards de dollars (4,8 milliards d'euros) en un seul mois, entre le 1er juin et le 1er juillet 2023.

Avec son immense richesse, Gates investit beaucoup dans la philanthropie. Sa plus grande contribution est sans doute la Fondation Gates, une organisation caritative qui a reçu une contribution colossale de 59 milliards de dollars (54 milliards d'euros) de sa part. Un don record de 20 milliards de dollars (18 milliards d'euros) a été effectué en juillet 2022, illustrant son engagement constant envers les causes philanthropiques malgré le changement de statut de sa fortune personnelle.

L'année 2021 a également été marquée par des événements personnels significatifs pour Gates. Suite à son divorce d'avec Melinda French Gates, une part de sa fortune, au moins 6 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros) en actions, a été transférée à son ex-épouse dans le cadre du règlement du divorce. Malgré cela, sa fortune a continué de croître, témoignant de sa robustesse financière.

Bien que Gates ait cédé sa place en tant que personne la plus riche du monde, sa fortune demeure colossale. Cela est dû non seulement à la réussite de Microsoft et à ses investissements stratégiques, mais aussi à sa remarquable résilience face aux grands bouleversements financiers et personnels. À 67 ans, résidant à Medina, Washington, Gates continue de façonner le paysage mondial, pas seulement en tant que géant de la technologie, mais aussi comme philanthrope de premier plan.