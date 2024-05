JO 2024: l’Algérie fait une demande concernant le Maroc

Photo DR

Supposés être apolitiques, comme le souhaitait le baron Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques modernes sont finalement, eux aussi, touchés par les vives tensions internationales qui touchent le monde. Les athlètes russes et biélorusses sont par exemple interdits de participer, sauf sous bannière neutre.

Mais ce n’est pas tout puisque ces J.O. sont également directement impactés par les tensions palpables entre l’Algérie et le Maroc. Récemment, sur le terrain du sport, ce sont une des rencontres de football et de handball qui ont ainsi été annulées côté algérien, à cause de maillots portés par les équipes marocaines. Sur ces maillots, la carte du Maroc est représentée, avec le Sahara occidental.

L’Algérie contacte le CIO

Or, cette région du monde est soumise à de vives tensions. D’un côté, le Maroc affirme qu’elle fait partie intégrante de son territoire. De l’autre côté, le Front Polisario, directement soutenu par Alger, revendique sa pleine autonomie. Ces dissensions politiques donnent ainsi lieu à de nombreux échanges et décisions impactant considérablement les relations diplomatiques entre les deux voisins.

L’Algérie, de son côté, souhaite se prémunir contre ce qu’elle estime être des “provocations marocaines”, à l’occasion de ces prochains Jeux olympiques d’Été. Ainsi, le Comité olympique algérien a adressé une lettre au CIO (Comité International Olympique) dans laquelle est mis en avant, l’article 50 de la Charte olympique. Cet article, c’est celui dit de “l’apolitisme”.

Les JO se doivent d’être apolitiques

Dans le texte, il y est écrit qu’«aucune sorte de manifestation ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu où une zone olympique.» L’objectif pour le Comité olympique algérien, à travers cette demande, est donc d’empêcher l’importation des tensions dans l’arène olympique, de façon à ce que tout se déroule pour le mieux entre les athlètes des deux nations, au moment où ils auront éventuellement à s’affronter. Reste à savoir la position du Maroc quant à ces accusations et cette demande ainsi que les décisions qui seront prises, d’un côté comme de l’autre.