Ces derniers jours n’ont pas été faciles pour les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. En effet, plusieurs militaires et supplétifs ont perdu la vie au cours d’accrochages avec les terroristes. Arrivé au pouvoir en octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s’était donné pour mission de mettre tout en œuvre pour reconquérir le territoire burkinabè aux mains des nébuleuses terroristes. La tâche est titanesque avec divers paramètres complexes. Ce samedi 1er juillet, des organisations de Société civile favorables au Capitaine Ibrahim Traoré ont organisé des manifestations de soutien à la transition dans plusieurs grandes villes du pays.

Pour les partisans du régime en place, Ibrahim Traoré est l’homme de la situation et il faut le soutenir vaille que vaille. Durant les manifestations, des slogans hostiles contre la France ont été entonnés et les drapeaux russes étaient de sortie. Les manifestants ont aussi fait une revendication qui n’est pas passée inaperçue. En effet, ils réclament une relecture de la constitution comme ce qui s’est fait tout récemment au Mali. Lors de sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré n’avait pas fait du changement de la constitution une de ses priorités. L’objectif ultime du jeune capitaine et la raison pour laquelle il a fait un coup d’État est la reconquête du territoire national.

Mali : Victoire pour Goïta avec l'approbation de la nouvelle constitution Le colonel Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir au Mali en août 2020 lors d'un changement de gouvernement militaire, vient de marquer une victoire…

Ses partisans estiment que dorénavant il faut mettre en place une nouvelle constitution et marcher dans les pas du Mali voisin. Il faut dire que de nombreux Burkinabè vouent une grande admiration au régime d’Assimi Goita et ils prennent Bamako comme une référence. Le Burkina Faso va-t-il emprunter la voie du Mali et changer de constitution ? Pour le moment, rien n’est moins sûr, car les forces vives de la nation ne se sont pas encore exprimées sur la question.