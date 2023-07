La Norvège a découvert un important gisement gazier au large de la mer du Nord. L’annonce a été en effet faite par la compagnie pétrolière norvégienne DNO. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette découverte, le gisement pourrait équivaloir à 120 et 230 millions de barils gaz naturel. Il s’agit ainsi du plus grand gisement découvert en Norvège depuis dix ans. Ce gisement a en effet été baptisé « Carmen » par les autorités. Les découvertes de gisement de telles capacités sont de plus en plus rares en mer, selon les précisions.

On retient également que le gaz est une ressource assez importante pour ce pays. L’Économie de la Norvège en dépend particulièrement selon des précisions. Ce pays aurait tiré grand profit de la crise avec le gaz russe lié à la guerre en Ukraine. Il s’est érigé en fournisseur de gaz à l’Europe à la place de la Russie. Les compagnies de la Norvège ont notamment d’énormes profits occasionnant une tension avec l’Union Européenne qui réclamait la baisse des prix. Ce nouvelle découverte intervient également dans un contexte où, la Norvège poursuit ses activités dans le domaine de l’hydrocarbure malgré leur impact environnemental.

Près de 20 projets ont été autorisés dans ce secteur au cours de ces dernières semaines. Ces projets ont été estimés à plus de 17 milliards d'euros. Rappelons que la guerre en Ukraine a tout de même révélé la dépendance de l’Europe envers la Russie sur le gaz. Le pays de Vladimir Poutine était le premier partenaire de l’Europe pour les importations de pétrole et de gaz. Les chiffres récents ont tout de même changé et l’Europe s’est affranchie au fil des mois et des années de sa dépense énergétique envers la Russie.