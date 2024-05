Maghreb: ce pays prend une mesure pour contrer les pratiques déloyales

Four électrique. Photo: DR

Le Maroc vient de prendre une mesure décisive pour protéger son industrie nationale des pratiques déloyales de certains producteurs-exportateurs turcs. En effet, le ministère de l’Industrie et du Commerce a rendu publics les résultats préliminaires d’une enquête antidumping sur les importations de fours électriques en provenance de Turquie. Ces résultats ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà : l’existence d’un dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs turcs sur le marché marocain.

Cette enquête a été initiée suite à une requête déposée par les sociétés Deha Electromenager et Sultangaz, représentant la totalité de la production nationale. Elle a mis en lumière des pratiques commerciales déloyales ayant un impact significatif sur l’industrie locale. Les marges de dumping constatées sont particulièrement alarmantes, atteignant 34,05 % pour le producteur-exportateur de la marque ITIMAT, et un impressionnant 71,43 % pour les autres producteurs-exportateurs turcs. Ces chiffres témoignent de la gravité de la situation et de la nécessité d’une action immédiate pour protéger les intérêts nationaux.

Pour contrer cette distorsion du marché, le ministère a décidé d’imposer des droits antidumping provisoires. Ainsi, un droit de 34,05 % sera appliqué au producteur-exportateur de la marque ITIMAT, tandis que les autres producteurs-exportateurs turcs se verront infliger un droit de 62,07 %. Cette décision vise à rétablir des conditions de concurrence équitables et à préserver l’industrie nationale de la concurrence déloyale.

L’enquête a également mis en lumière l’ampleur du phénomène. Entre janvier 2019 et juin 2023, les importations de fours électriques en provenance de Turquie ont connu une augmentation significative, entraînant une pression à la baisse sur les prix des produits locaux. Cette situation a eu des répercussions néfastes sur les indicateurs économiques et financiers de l’industrie nationale, compromettant sa viabilité à long terme.

Le rapport sur la détermination préliminaire du dumping sera transmis aux parties concernées, qui auront 15 jours pour formuler leurs commentaires et fournir des informations complémentaires. Cette démarche témoigne de la transparence du processus et de la volonté des autorités marocaines de prendre en compte toutes les perspectives avant de prendre des mesures définitives.