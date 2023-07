Situé au cœur du Maghreb, le pays pourrait bien être sur le point de réaliser une découverte d'envergure sur le front des ressources minérales. En effet, la société australienne Battery Age Minerals, experte en minéraux de batteries lithium, vient d'annoncer la mise au jour d'une minéralisation de cuivre à haute teneur dans le cadre de son projet Tidili, localisé à environ 60 km au nord-ouest de Ouarzazate. Le site du gisement, s'étendant sur près de 35 km², comprend une concession minière et deux licences d'exploration.

La firme a relayé des résultats prometteurs d'analyses issues de prélèvements effectués en surface sur le projet Tidili. «Parmi les six échantillons examinés, chacun a révélé une minéralisation de cuivre de haute qualité, avec des concentrations atteignant 2,11% de cuivre», a déclaré la société. Ces découvertes s'inscrivent dans le cadre du programme d’échantillonnage mené par la société dans ses mines marocaines, mais aussi canadiennes et autrichiennes.

Pour rappel, la principale ressource minière du Maroc est le phosphate. Le pays est en effet le premier producteur et exportateur mondial de ce minerai, avec plus de 70% des réserves mondiales. Le phosphate est extrait principalement dans la région de Khouribga et est utilisé principalement comme engrais dans l'agriculture. C'est une ressource essentielle pour l'économie marocaine. Outre le phosphate, le Maroc est également riche en autres ressources minérales, comme le plomb, le zinc, le cuivre, la barytine, l'antimoine, le manganèse, le fer, le cobalt, et d'autres métaux précieux comme l'or et l'argent. De plus, le pays possède également des gisements de charbon et de sel.

Après ces conclusions encourageantes, Battery Age Minerals prévoit une campagne de terrain plus ambitieuse d'ici la fin de l'année, voire début 2024. Cette opération devrait permettre d'évaluer de manière plus précise le potentiel de cette mine. Ainsi, le Maroc se rapproche d'une découverte significative qui pourrait marquer un tournant dans l'exploitation de ses ressources minérales, renforçant ainsi son statut dans l'économie mondiale des minéraux stratégiques.