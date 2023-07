Dans le contexte actuel de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, la riposte chinoise face aux sanctions américaines dans le domaine technologique semble offrir une opportunité inattendue à la République Démocratique du Congo (RDC). En effet, la Chine a récemment annoncé des restrictions sur les exportations de gallium et de germanium, deux métaux rares indispensables à la production de semi-conducteurs, à partir du 1er août. Cette décision, qui nécessitera une licence préalable pour être autorisées et des précisions sur les destinataires finaux de ces exportations ainsi que l'objet de leur utilisation, augmente le contrôle sur ces ressources stratégiques, créant ainsi des inquiétudes pour les entreprises globales, notamment aux États-Unis.

Cependant, cette manœuvre semble bénéficier à la RDC, un pays doté de vastes ressources naturelles. Comme l'indique la société minière publique congolaise, Gécamines, l'anticipation d'une hausse du prix du germanium en raison de ces restrictions pourrait apporter des bénéfices significatifs à la RDC. STL, une filiale de Gécamines, développe actuellement une unité de production de métaux, dont le germanium, se plaçant ainsi en position de force pour répondre à la demande mondiale.

En plus de sa production de germanium, la RDC, qui est déjà le premier fournisseur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre, envisage d'explorer d'autres minéraux essentiels à la transition mondiale vers une production peu émettrice de carbone. Parmi ces minéraux figurent le lithium, l'étain et d'autres terres rares. La décision chinoise pourrait donc représenter une opportunité majeure pour la RDC de se positionner comme un acteur clé dans la fourniture de ces métaux rares.

Il est important de noter que cette situation n'est pas sans créer des mouvements sur la scène internationale. En réaction à la décision chinoise, Byrstar, un producteur international de minéraux et de métaux, envisage des projets d'exploitation du germanium et du gallium en Australie, en Europe et aux États-Unis. Cependant, avec une unité de production déjà en cours de développement, la RDC pourrait s'avérer être une alternative viable et attrayante.

En fin de compte, la rivalité technologique entre les USA et la Chine et les tensions croissantes résultant des restrictions sur les métaux rares ont ouvert une porte pour la RDC. Cette situation, loin d'être favorable pour les USA en raison de l'avertissement récent concernant la nouvelle loi chinoise sur le contre-espionnage, pourrait se transformer en une opportunité unique pour la RDC. Avec son potentiel de production de germanium et d'autres métaux rares, le pays pourrait bien être la clé de l'équilibre dans la chaîne d'approvisionnement globale des métaux rares.