Le Kenya, confronté aux images de désarroi provenant de Haïti, a pris la décision courageuse de proposer son aide. Une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères du Kenya révèle un engagement à assumer un rôle de premier plan dans la résolution de cette crise haïtienne. Le Kenya de William Ruto envisage de commander une force multinationale et d'envoyer un contingent de 1000 policiers pour aider à former et soutenir la police haïtienne. Cependant, cette proposition ambitieuse est en attente d'approbation par le Conseil de sécurité de l'ONU et doit obtenir l'accord des autorités locales haïtiennes.

La situation en Haïti, où des gangs contrôlent près de 80% de Port-au-Prince, est devenue alarmante. Face à cette situation critique, le Kenya a prévu une mission d'évaluation dirigée par sa police pour acquérir une connaissance de première main de la réalité sur le terrain. L'objectif de cette mission est d'ajuster précisément le mandat de la force multinationale aux besoins opérationnels de Haïti, afin de maximiser son efficacité.

Le Bénin un allié naturel?

Pendant ce temps, les yeux se tournent vers le Bénin, un pays avec des liens historiques forts avec Haïti. Bon nombre d'Haïtiens sont des descendants de personnes capturées dans ce qui est l'actuel Bénin pendant la traite transatlantique. Ainsi, l'histoire de Haïti et du Bénin est intrinsèquement liée, ce qui donne au Bénin une place d'honneur dans le cœur de chaque Haïtien et vice-versa. Compte tenu de son lien historique et émotionnel avec Haïti, l'implication du Bénin, qu'elle soit sous forme d'aide humanitaire, diplomatique ou autre, pourrait avoir un impact symbolique.

C'est une occasion pour le Bénin de réaffirmer sa solidarité envers Haïti, son "frère" historique. La situation en Haïti est un appel à l'aide international. L'engagement du Kenya est un premier pas vers la stabilisation du pays. Espérons que le Bénin, et d'autres nations africaines se proposent pour aider cette nation, première à accéder à l'indépendance et qui a tant besoin de solidarité.