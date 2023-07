Dans le domaine de l'électromobilité, Elon Musk est connu pour ses stratégies innovantes et avant-gardistes. Cette fois-ci, le magnat de l'automobile a décidé de produire une voiture électrique à un prix beaucoup plus bas, dans le but de rendre la mobilité électrique accessible à une plus grande partie de la population. Pour réaliser cette ambitieuse initiative, Musk a choisi l'Inde comme site de production pour cette voiture bon marché, avec un coût de 24 000 dollars, soit presque la moitié du prix de la populaire Tesla Model 3.

La Chine, étant le plus grand marché de voitures électriques au monde, demeure un champ de bataille crucial pour Tesla. Outre cela, l'empire du milieu fait partie des plus grands acteurs du domaine des voitures électriques avec un nombre pléthore de modèles dans ce domaine. Alors, comment la nouvelle stratégie de Musk en Inde va-t-elle écraser la concurrence en Chine? La réponse réside dans la compétitivité des prix. La réalisation d'une voiture électrique abordable et de qualité a été un objectif clé pour de nombreux fabricants. En mettant en œuvre cette stratégie, Tesla est en position de devancer ses concurrents et d’attirer une grande partie du marché chinois.

Pour atteindre cet objectif, Tesla a entamé des discussions de haut niveau avec le gouvernement indien. Elon Musk a déjà rencontré le Premier ministre Narendra Modi en juin dernier, indiquant son intention d’investir de manière significative dans le pays. Par ailleurs, une rencontre avec le ministre du commerce indien, Piyush Goyal, est prévue. Le but est de discuter de la création d'une chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques ainsi que de l'attribution de terrains pour l'usine.

Enfin, il convient de noter que cette stratégie ne concerne pas uniquement le marché chinois. Les véhicules produits en Inde sont également destinés à l'exportation, ce qui signifie que Tesla vise à rendre les véhicules électriques plus abordables à l'échelle mondiale. Il est clair qu'Elon Musk est convaincu que l'avenir de Tesla dépend de la réduction significative des coûts des véhicules électriques. En utilisant une nouvelle plateforme de véhicules qui pourrait réduire les coûts de production de 50 %, Musk est sur le point de donner une nouvelle dimension à l'industrie de l'automobile électrique.