Le film ''L'Argile'' sera officiellement lancé le mercredi 19 juillet 2023 à 19 heures, heure locale au centre Artistik Africa situé à Cotonou au quartier Agla. À travers ce film de 79 minutes, le réalisateur Arcade Assogba lève un coin de voile sur certaines réalités du Bénin. «John, revenu de France, compte s’installer durablement dans L’Argile, un secteur de la ville de Ouidah, où il développe un festival international de film. Sa femme française et ses enfants ne sont pas prêts pour un tel retour au bercail. Sur place, John tombe sous le charme de Ludivine, la Fée Argile, presque-célibataire et enceinte d’un autre. Rester ou repartir ?»

C’est le synopsis du film «L’argile» réalisé par Arcade Assogba et produit par Jean Odoutan. On retrouve dans ce film plusieurs grandes figures du cinéma béninois telles que Nathalie Hounvo-Yekpe, Marcel Padey, Michel Tonou, Éliane Chagas, Didier Nassègandé, Jaurès Degbey, Akala Akambi, Roger Gbégnonvi, Carole Lokossou, Claude Balogoun, James Salanon et Cokou Yémadjè. ‹‹ L'argile le secteur fictionnel et névralgique de la ville de Ouidah où se côtoient intelligemment artistes, intellectuels de haut vol et rombières iconoclastes, a un chef quartier incarné par monsieur Akala Akambi. Madame Éliane Chagas joue son épouse! L'histoire de ce couple, parents de Ludivine et de Djo Dassin est fait de fissures relevant de la patine du temps. Comme le vieux mûr argileux de leur milieu de vie ››, c'est l'avant goût que donne la bande d'annonce de la sortie de ce film.