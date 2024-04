Ce pays du Maghreb va massivement investir dans la sécurité de ses aéroports

Les aéroports, de moins en moins sécurisés ? Entre vols, attaques, insultes et autres incidents, de nombreux pays ont décidé d’investir afin d’assurer aux voyageurs nationaux, mais aussi étrangers, leur pleine sécurité lorsqu’ils transitent ou s’arrêtent dans un aéroport. Récemment, c’est l’Algérie qui a décidé de passer à l’action.

Et si les raisons liées à ces nouveaux investissements sont nombreuses, le gouvernement a confirmé que la hausse des incidents en lien avec l’immigration clandestine (introduction frauduleuse dans les actions, notamment) et les critiques de la diaspora algérienne sur la qualité des infrastructures et des services dans plusieurs aéroports et aérogares du pays, celui d’Alger en particulier.

L’Algérie va investir dans ses aéroports

Suite à cette prise de conscience, le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana a confirmé que le gouvernement allait massivement investir. En 2023, ce sont 10 milliards de dinars (soit l’équivalent de 75 millions de dollars US) qui ont été investis afin de répondre aux besoins et exigences des grands aéroports internationaux actuels. De nombreux projets ont ainsi été annoncés.

Le gouvernement prévoit qu’une grande partie de ce budget soit alloué à l’installation de systèmes de caméras de surveillances thermiques et autres scanners (notamment l’analyse en matière d’explosifs). Enfin, le système de vidéosurveillance devrait être revu ainsi que les circuits de patrouilles seront revus, de même que les systèmes d’assainissement et anti-incendies. Plusieurs appels d’offres devraient être lancés dans les semaines à venir.

L’aviation civile algérienne, en plein renouveau

D’autres projets, qui n’ont pas spécialement de lien avec la sécurité, ont aussi été annoncés. On pense surtout à l’extension des aérogares situées à Tamanrasset, à Oran et à Tébessa. L’aéroport de Bordj Badji Mokhtar sera, pour sa part, réaménagé. Une preuve supplémentaire que le secteur de l’aviation civil prend de plus en plus de place au sein de l’économie algérienne. Pour rappel, il y a quasiment un an, Air Algérie avait aussi confirmé l’acquisition de 15 nouveaux modèles de Boeing et d’Airbus.