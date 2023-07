L'atmosphère s'est intensifiée entre deux titans de la tech, Elon Musk et Mark Zuckerberg, quand Musk a invité publiquement Zuckerberg à l'affronter dans un combat singulier dans un octogone pour régler leurs différends. Après une acceptation initiale du PDG de Meta, le futur du duel semble maintenant incertain. Zuckerberg, lors d'une réunion interne à Meta, a partagé ses doutes quant à la réalisation de cet affrontement. À la surprise générale, la perspective du face-à-face qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux pourrait bien ne jamais voir le jour. Ce revirement pourrait être interprété comme une opportunité pour Musk, en dépit de son allure imposante, d'éviter un affrontement physique direct avec Zuckerberg.

Car Zuckerberg n'est pas un novice dans le domaine des arts martiaux. En effet, le PDG de Meta est un adepte de longue date du jiu-jitsu. Il a passé des années à peaufiner sa technique avec des entraîneurs de renommée mondiale, a remporté des tournois et a même réussi à obtenir une ceinture bleue. L'expérience et l'entraînement de Zuckerberg dans cet art martial pourraient avoir fait peser la balance en sa faveur si le combat avait lieu.

Interrogé par un de ses employés lors de cette réunion interne sur sa participation au combat, Zuckerberg a semblé hésitant. "Je ne sais pas. Je n'ai aucune information officielle à ce sujet...Je ne sais pas si cela va se concrétiser, mais je pense que c’est un sport formidable dans l’ensemble.", a-t-il déclaré. Tout en reconnaissant son amour pour la compétition, il a exprimé son incertitude quant à la concrétisation de ce duel particulier, malgré son désir évident d'entrer dans l'arène du MMA à un moment donné. En somme, ce qui semblait être un événement incontournable dans le monde de la tech est maintenant enveloppé d'un voile de mystère et d'incertitude.

Un milliard en jeu ?

La perspective d'un combat entre les figures emblématiques de la tech, Elon Musk et Mark Zuckerberg, a attisé l'intérêt des fans à travers le monde. Dana White, président de l'UFC, a récemment discuté de ce combat potentiel dans une interview, exprimant son optimisme quant à l'événement qui pourrait générer jusqu'à 1 milliard de dollars de revenus. En tant qu'organisateur reconnu dans le monde du MMA, Dana White affirme être prêt à organiser cet affrontement lorsqu'il sera fin prêt, tout en soulignant l'importance des méga-événements comme celui-ci.

Le combat, si réalisé, se traduirait par une immense attraction non seulement en raison de la simple rivalité entre ces deux milliardaires, mais aussi en tant qu'affrontement entre deux esprits visionnaires ayant laissé une empreinte indélébile dans le domaine de la technologie. Leur influence respective pourrait engendrer une demande énorme pour cet événement, générant des recettes considérables à travers les ventes de billets, les droits de diffusion et les partenariats commerciaux. Malgré les obstacles potentiels, Dana White demeure optimiste et déterminé à concrétiser ce duel.