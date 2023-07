Le pape François a réagi avec une vive condamnation à l'incident qui s'est déroulé en Suède, où deux hommes ont brûlé des pages d'une copie du Coran, le livre sacré de l'Islam. Dans une interview accordée au journal émirati "al-Ittihad", le pape a exprimé sa "colère et son dégoût" face à cet acte irrespectueux. "Je suis dégoûté et en colère", a déclaré le pape François, visiblement choqué par cet événement. Il a souligné que tout livre considéré comme sacré doit être respecté par respect pour ceux qui y croient.

Le Saint-Père a également insisté sur le fait que la liberté d'expression ne devrait jamais être utilisée comme une excuse pour mépriser les autres. Le pape François a rappelé que la diversité des croyances religieuses et la liberté de culte sont des valeurs fondamentales qui doivent être préservées. Il a souligné que le respect mutuel et la coexistence pacifique entre les différentes religions sont essentiels pour construire une société harmonieuse. "Permettre de tels actes est inacceptable et doit être rejeté et condamné", a déclaré le pape François.

Le pape François se venge d'un proche de Benoit XVI Le pape François a pris une décision significative en renvoyant l'ancien secrétaire particulier de Benoît XVI, Mgr Georg Gänswein, en Allemagne. Cette décision fait suite…

Il a appelé à la tolérance et à la compréhension mutuelle entre les religions, mettant en garde contre les discours de haine et les actes de violence qui peuvent découler de tels comportements irrespectueux. L'incident s'est produit le premier jour des vacances de l'Eid al-Adha, l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Cette date avait une signification particulière pour les fidèles musulmans, ce qui rend l'acte encore plus blessant pour la communauté. Le pape François a souvent défendu le dialogue interreligieux et l'importance du respect mutuel entre les différentes croyances.

Il a souligné que le respect pour les croyances et les symboles religieux est essentiel pour promouvoir la paix et la fraternité entre les peuples. L'incident en Suède a suscité une réaction internationale, avec de nombreuses personnalités religieuses et politiques condamnant l'acte de profanation. Le pape François a ajouté sa voix à ce concert de condamnations, soulignant l'importance de préserver la dignité de toutes les religions et de promouvoir le respect mutuel.