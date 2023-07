Donald Trump fait de nouveau la une des journaux en raison de charges supplémentaires portées contre lui dans l'affaire de sa gestion négligente de documents confidentiels. Les procureurs fédéraux ont annoncé leur intention d'alourdir le dossier pour lequel un procès fédéral est prévu en mai 2024 en Floride, en plein cœur des primaires républicaines, où Donald Trump est le favori incontesté. L'ancien président, qui est déjà inculpé dans cette affaire depuis juin, nie fermement toutes les accusations portées à son encontre.

Cependant, les procureurs affirment maintenant que Trump aurait tenté de faire supprimer des images de vidéosurveillance du Club de Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence en Floride, pour éviter qu'elles ne soient remises à la justice. Deux de ses assistants, Walt Nauta et Carlos de Oliveira, sont également impliqués dans cette affaire. Walt Nauta avait déjà été inculpé aux côtés de Trump, tandis que Carlos de Oliveira fait face à des accusations nouvelles.

Selon l'accusation, Carlos de Oliveira aurait insisté auprès d'un technicien de la résidence pour que les images de vidéosurveillance soient effacées, peu de temps après que les enquêteurs fédéraux ont demandé à y avoir accès. En plus de ces accusations, Donald Trump est également accusé d'avoir conservé un document militaire secret supplémentaire après avoir quitté la Maison Blanche. Selon un enregistrement, il aurait montré et décrit ce document comme étant «secret», «hautement confidentiel» et non «déclassifié».

Face à ces nouveaux chefs d'accusation, Donald Trump n'a pas tardé à réagir. Sur le site internet de Fox News, il les qualifie de «ridicules» et pointe du doigt Joe Biden, son successeur, l'accusant une fois de plus d'être derrière cette enquête menée par la justice fédérale. Il va même jusqu'à parler d'«ingérence électorale», suggérant que cette affaire serait orchestrée pour le discréditer et nuire à sa réputation, particulièrement en période électorale.