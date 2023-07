À la faveur d’une confidence qu’il a faite à la chaîne de télévision Rossiya 24, l’ambassadeur iranien en Russie Kazem Jalali s’est prononcé sur le projet relatif à l’adoption d’une monnaie au sein des Brics. Sans véritablement évoquer le dollar, le diplomate iranien estime qu’il faut que ces pays tournent dos à la monnaie des puissances qui utilisent leurs devises pour affaiblir d’autres pays.

« Nous estimons qu’il nous faut diminuer notre dépendance envers les monnaies des pays qui utilisent leurs devises, pour ainsi dire, contre d’autres peuples, contre d’autres économies. Il n’y a pas de rasons d’utiliser leurs monnaies », a-t-il déclaré. Ces mots du diplomate iranien interviennent quelques semaines avant la rencontre des pays constituant le creuset des BRICS. Ce sommet qui se tiendra à Johannesburg aura lieu dans un contexte véritables tensions géopolitiques dans le monde.

Le président brésilien avait à plusieurs reprises évoqué le sujet relatif à une monnaie en remplacement au dollar. Le même appel avait également été lancé par le président iranien Ebrahim Raïssi à l’endroit pays de l’OCS. L’homme fort de Téhéran avait demandé que le dollar soit abandonné. Il l’a en effet présenté comme étant une monnaie au service de l’hégémonie de l’Occident. Rappelons que, dans un contexte de guerre en Ukraine avec l’isolement de la Russie sur le plan géopolitique, plusieurs pays ont manifesté le désir d’intégrer le groupe.

Il s’agit par exemple de l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, les Émirats Arabes Unis, l’Indonésie et l’Égypte. Mais, l'Algérie aura été rejetée alors que son président semblait être rassuré. Les BRICS estiment que, ce pays de l’Afrique du Nord a un secteur industriel presque absent, un système bancaire fragile et insolvable, un système fiscal archaïque. Le gouvernement algérien ne possède pas non plus une réforme satisfaisante pour développer l’économie du pays.