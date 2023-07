Les résultats de l’examen du Baccalauréat session de juin 2023 connus suivis de la distribution des relevés de notes, les parents des candidats admis au BAC se posent des questions sur les dates et conditions d’accès aux concours d’entrée dans les écoles supérieures des universités publiques du Bénin. Dans un communiqué radio en date du jeudi 20 juillet 2023, le Secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS), Ansèque Gomez Coami a dévoilé ces dates et conditions d’accès à ces concours

. « Il est porté à l’attention des nouveaux bacheliers de nationalité béninoise, âgés de 21ans au plus au 31 décembre 2023, et ayant obtenu, au moins, la mention assez-bien au Bac session de 2023, qu’il sera procédé au recrutement sur concours afin d’entrer en 1ère année des Ecoles ou instituts des Universités publiques du Bénin », peut-on lire dans ce communiqué. Il est à préciser que la date limite de dépôt des dossiers pour participer auxdits concours est fixée au mercredi 16 août 2023 à 17 heures précises et les dates de déroulement desdits concours sont les suivantes : Mardi 29 août 2023 : L’INMes et l’Ifsio ; Jeudi 31 août 2023 : Enspd , l’Eneam et l’Enstic ; Mardi 05 septembre 2023 : Inspei et Ineps ; Mercredi 27 septembre 2023 : Ens de Porto-Novo et Ens de Natitingou et Samedi 30 septembre 2023 : Enset de Lokossa.

Par ailleurs, les candidats vont composer dans les villes ou centres de composition ci-après : Ceg de Gbégamey ou Collège catholique Notre Dame des Apôtres (Cotonou), Enstp / Unstim (Abomey) et Ifsio (Parakou). En ce qui concerne les candidats aux différents concours, ils sont priés de déposer les dossiers de candidature à l’Ens Natitingou, l’Ifsio Parakou, l’Enset Lokossa, l’Enstp Abomey, l’INMeS de Cotonou et l’Ens Porto-Novo. « Les personnes en situation de handicap bénéficieront des conditions particulières favorables et leurs dossiers seront étudiés par une commission spéciale » précise ledit communiqué radio.