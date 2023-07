La Fédération béninoise de football a décidé d'offrir un tableau riche en couleur aux centres et académies du football. Une initiative qui vise à tester le niveau de travail des formateurs affiliés à ladite fédération. 7 centres et académies du football seront en compétition demain samedi 22 juillet 2023 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C'est à travers l'édition 2023 du tournoi "jeunes talents au Bénin".

C'est une compétition qui mettra aux prises, le centre pilote U13 et U12 de la fédération béninoise de football ; Olympique sport de Parakou U14; l'association sportive Tadagbé Ahoton Moïse (AS-TAM) U14 de Sèmè-Podji; le Collège d'enseignement général d'Avrankou U14; l'Union Omnisports d'Akassato U14 et l'Union sportive de Sèmè-Kraké U14. Au récapitulatif, le tournoi "Jeunes talents au Bénin" concerne sept équipes dont une équipe U12, une équipe U13 et cinq équipes U14.

Bénin : l'ex député Désiré Vodonou condamné à 10 ans de prison Poursuivi dans une affaire de vol d'argent par des cartes bancaires volées, l'ancien député béninois Désiré Vodonou a été condamné à 10 ans de prison…

Au terme des différentes rencontres, nombreuses distinctions sont prévues. Il y aura des prix pour le vainqueur du tournoi ; équipe fair-play ; équipe citoyenne; meilleur buteur des cinq équipes invitées et pour les centres pilotes, il y aura le prix meilleur buteur -passeur. Pour y participer, il est demandé que chaque équipe justifie l'identité de ses joueurs en tenant compte du nom, prénom, date de naissance et photo des joueurs par la production d'une pièce officielle.