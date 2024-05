Énergie renouvelable : la Belgique veut s’associer à un pays africain

Avec les récentes découvertes d’immenses gisements de pétrole au large de ses côtes, la Namibie se positionne comme un nouvel acteur sur le marché mondial de l’énergie. Cependant, le pays d’Afrique australe ne compte pas mettre ses œufs dans le même panier. En effet, la Namibie mise aussi sur des sources d’énergie plus durables, telles que l’hydrogène vert, dans le cadre d’une stratégie de diversification énergétique ambitieuse.

La découverte de vastes réserves de pétrole au large des côtes namibiennes a suscité un vif intérêt parmi les investisseurs nationaux et internationaux. Les estimations préliminaires suggèrent que ces réserves pourraient rivaliser avec certaines des plus importantes réserves pétrolières de la planète. Cet état de fait offre à la Namibie des perspectives économiques considérables. Cependant, le pays est conscient des défis environnementaux et économiques associés à la dépendance excessive aux combustibles fossiles et cherche donc à diversifier son mix énergétique.

Publicité

C’est là qu’intervient l’hydrogène vert. La Namibie possède un potentiel énorme pour produire de l’hydrogène vert à partir de ressources renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne. L’hydrogène vert est considéré comme l’une des solutions les plus prometteuses pour décarboner les secteurs difficiles à décarboner tels que l’industrie et les transports. Les investisseurs internationaux s’intéressent de près au potentiel de la Namibie dans le domaine de l’hydrogène vert.

Avec les bons investissements, le principal port namibien (Walvis Bay) sera en mesure de ravitailler en hydrogène de nombreux navires en transit. La Belgique se montre disponible à s’associer au pays d’Afrique australe pour dynamiser l’industrie de l’hydrogène vert. Tout récemment, le port d’Anvers-Bruges en Belgique et l’Autorité portuaire namibienne (Namport) ont annoncé la construction prochaine d’une installation de stockage et d’exportation d’hydrogène et d’ammoniac décarbonés en Namibie.

Selon des sources concordantes, les deux entités vont mobiliser la somme astronomique de 267 millions $ pour réaliser le projet. Il ressort que le délai d’exécution du projet va de 3 à 5 ans et il sera implanté à proximité du port de Walvis Bay. « La Namibie peut servir de centre de production de molécules vertes et Anvers de porte d’entrée pour desservir le marché européen » ont livré, dans un communiqué conjoint, Namport et le port d’Anvers-Bruges.

La Belgique est très active en Namibie. L’on se rappelle qu’en septembre 2023, la Compagnie maritime belge (CMB) avait enclenché la construction d’un complexe de production d’hydrogène et d’ammoniac décarbonés en Namibie. Là encore, la CMB s’est associée à une entreprise nationale (Ohlthaver & List) pour lancer les travaux. La diversification vers l’hydrogène vert offre à la Namibie des avantages significatifs. En effet, cela permet au pays de diversifier son économie et de stimuler l’innovation et la création d’emplois dans des secteurs à forte croissance.