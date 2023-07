La Confédération africaine de football (Caf) a procédé ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire, en marge de sa 45ème Assemblée générale ordinaire, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. 54 nations ont pris part à ce tirage au sort. Elles sont réparties dans 9 groupes de 6 équipes chacun. Le Bénin est logé dans le group C en compagnie de Lesotho du Rwanda, du Zimbabwe, de l’Afrique du Sud et Nigeria. Quant au groupe A, il est composé de Djibouti de l’Éthiopie, de Sierra Leone, de la Guinée Bissau, du Burkina Faso et de l’Égypte et le groupe B du Soudan du Sud, du Soudan, du Togo, de la Mauritanie, de la RDC et du Sénégal.

Au niveau du groupe D, on retrouve l’Ile Maurice, Eswatini, la Libye, l’Angola, le Cap-Vert et le Cameroun. Par contre sont logés dans le groupe E l’Érythrée, le Niger, la Tanzanie, le Congo, la Zambie et le Maroc. Les Seychelles, le Burundi, la Gambie, la Kenya, le Gabon et la Côte d’Ivoire de leur côté sont classés dans le groupe F et la Somalie, le Botswana, le Mozambique, l’Ouganda, la Guinée et l’Algérie dans le groupe G. Il est à signaler que le São Tomé-et-Príncipe, le Liberia, le Malawi, la Namibie, la Guinée équatoriale et la Tunisie sont présents dans le groupe H et le Tchad, les Comores, la Centrafrique, Madagascar, le Ghana et le Mali dans le groupe I. Précisons que la première journée des éliminatoires est prévue du 13 au 21 novembre 2023. Les équipes s’affronteront dans une série de rencontres pour tenter de décrocher leur place pour la phase finale du Mondial 2026. A l’issue des matchs de poule, le premier de chaque groupe se qualifiera directement pour la Coupe du monde Fifa 2026.

Composition des groupes après le tirage au sort

Groupe A : Djibouti / Éthiopie / Sierra Leone / Guinée Bissau / Burkina Faso / Égypte

Groupe B : Soudan du Sud / Soudan / Togo / Mauritanie / RDC / Sénégal

Groupe C : Lesotho / Rwanda / Zimbabwe / Bénin / Afrique du Sud / Nigeria

Groupe D : Maurice / Eswatini / Libye / Angola / Cap-Vert / Cameroun

Groupe E : Érythrée / Niger / Tanzanie / Congo / Zambie / Maroc

Groupe F : Seychelles / Burundi / Gambie / Kenya / Gabon / Côte d’Ivoire

Groupe G : Somalie / Botswana / Mozambique / Ouganda / Guinée / Algérie

Groupe H : São Tomé-et-Príncipe / Liberia / Malawi / Namibie / Guinée équatoriale / Tunisie

Groupe I : Tchad / Comores / Centrafrique / Madagascar / Ghana / Mali

