Les récents événements en France ont attiré l'attention de Donald Trump, ancien président américain et candidat républicain principal à la présidence en 2024. À la lumière des émeutes destructrices et des troubles civils qui secouent actuellement la nation française, Trump a promis de rétablir son fameux "travel ban" s'il est élu à nouveau. L'idée centrale est de protéger les États-Unis contre ce qu'il qualifie de violence inspirée par l'extrémisme islamique.

Pour Trump, la situation en France est délicate, avec des émeutes menées principalement par des extrémistes islamiques. Les destructions sont à grande échelle, englobant des bâtiments gouvernementaux et des commerces qui ont été pillés et brûlés. Plus de 3 600 personnes ont été arrêtées dans le cadre de ces émeutes. Trump a déclaré lors d'un récent discours en Iowa: "Nous devons empêcher nos centres commerciaux et nos villes d'être ciblés par des actes de terrorisme, et nous n'autoriserons pas nos fermes à être pillées. Cela ne se produira tout simplement pas."

Lors de son premier mandat, Trump avait mis en place une interdiction d'entrée qui interdisait l'immigration en provenance de sept pays : l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. L'ancien président insiste toutefois sur le fait que son initiative n'est pas motivée par une aversion pour l'Islam, mais par le désir de protéger le peuple américain des dérives de l'extrémisme. Avec son oeil toujours fixé sur la sécurité nationale, Trump espère que l'application de cette politique évitera aux États-Unis de connaître des troubles similaires à ceux qui se déroulent actuellement en France.