Francis Ngannou a perdu son fils de 15 mois 

C’est une triste nouvelle qui touche le combattant MMA reconverti en boxe anglaise, Francis Ngannou. En effet, la star internationale a perdu son fils, âgé de 15 mois. Une information qu’a confirmé le média camerounais 237online, avant que le manager de géant camerounais, Marquel Martin ne vienne lui aussi confirmer les rumeurs.

Sur les réseaux sociaux, Francis Ngannou a ensuite pris la parole. Dans un court et rapide message publié sur X (anciennement Twitter), ce dernier a expliqué « Quel est le but de la vie si ce contre quoi nous luttons bec et ongles, est ce qui nous a finalement frappés le plus durement!? Pourquoi la vie est-elle si injuste et impitoyable ? Pourquoi la vie prend-elle toujours ce que nous n’avons pas ? Je suis fatigué… »

Francis Ngannou, touché par une perte tragique

Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir de grands noms des sports de combat. Conor McGregor, l’irlandais connu de tous, a ainsi fait part de sa tristesse, affirmant que toutes ses prières étaient dirigées vers Francis Ngannou et sa famille en ses heures très sombres. Preuve, s’il en fallait une, que le combattant est admiré et respecté de tous les membres de la famille “combat”.

Son histoire est exceptionnelle à plus d’un titre. Ayant travaillé dans les mines au Cameroun, Français Ngannou est arrivé en France comme clandestin. SDF un temps, il se fera ensuite connaître grâce à sa puissance, dans l’octogone, terrassant un à un l’ensemble de ses adversaires. Il ira jusqu’à devenir champion MMA à l’UFC (la principale organisation) avant de rejoindre le PFL puis de se lancer en boxe anglaise, combattant contre Tyson Fury et Anthony Joshua.

Des débuts contrastés en boxe anglaise

Surnommé “The Predator”, ce dernier aura connu deux combats difficiles en box anglaise. S’il a fait très bonne figure contre Tyson Fury (certains affirment même qu’il aurait dû remporter le combat), son match contre Anthony Joshua aura été plus expéditif. Le Britannique aura été mis KO au second round, après avoir touché le sol à deux reprises. Une défaite, qui ici, n’a souffert d’aucune contestation.