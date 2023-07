Le Professeur de droit constitutionnel, Joël Aïvo a été condamné dans la nuit du lundi 06 décembre au mardi 07 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à 10 ans de réclusion criminelle pour « blanchiment de capitaux » et « atteinte à la sûreté de l’Etat » et 45 millions de francs CFA d’amende. Ce mardi 18 juillet 2023, l’expert constitutionnaliste et farouche opposant du Président Patrice Talon souffle une nouvelle bougie de plus. C’est dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de ce dernier que l’ancien président de la République, Nicéphore Soglo a adressé un message à l’intéressé, à sa famille et au peuple béninois dans lequel il appelle à la mobilisation de ses compatriotes pour sa libération et celles d’autres opposants détenus.

« Je voudrais donc me joindre à son épouse et ses enfants, à sa famille, à la communauté Universitaire toute entière et à tout le peuple béninois pour lui souhaiter mes vœux les meilleurs, en ce jour spécial. » a déclaré l’ex-chef de l’Etat béninois. Il regrette que « pour une 3ème fois, le professeur Joël Aïvo passe le 18 juillet, jour de son anniversaire, derrière les barreaux en tant prisonnier, otage d’un système d’exclusion » et que pourtant, il y a un an, il a espéré que « cette tragédie prenne fin le plus rapidement possible » lorsqu’il s’est basé sur les assurances qui lui ont été données « au plus Haut sommet de l’Etat ».

L’ancien Maire de la ville de Cotonou déplore que « sa situation carcérale abjecte et barbare ne permet pas une célébration de joie et de gaieté » mais selon lui « nous avons l’obligation de marquer, encore une fois, cette journée d’une pierre blanche ». Il a affirmé qu’« il n’est pas question ni d’abdiquer face à l’intransigeance du totalitarisme et de la dérive autocratique ». Pour lui, « sa place n’est pas derrière les barreaux » et que « nos universités ont besoin de l’un de leurs animateurs les plus compétents ».

La croisade pour sa libération et celle de ses autres compagnons à savoir Reckya Madougou, Thibault Ogou et tous les autres otages du pouvoir de la rupture, dit-il, « ne prendront fin que lorsque la démocratie et la compétition politique auraient repris ses lettres de noblesse dans notre pays avec ses exigences d’égalité, d’équité et de paix sociale ». C’est pourquoi selon Nicéphore Soglo, « la mobilisation doit se poursuivre pour l’atteinte de ses objectifs majeurs pour l’émancipation de notre pays » et que « la ruse et la rage érigées en mode de gouvernance ne saurait nous détourner de notre marche vers la victoire ».