La montée en puissance de la Chine inquiète au plus haut point les renseignements britanniques. Dans une interview accordée au média américain Politico, Richard Moore, chef du renseignement britannique, MI6, a déclaré que la Chine constitue une préoccupation majeure pour le renseignement britannique. Ainsi, d’après lui, Londres consacre une grande partie de ses moyens pour les missions visant Pékin. « Nous consacrons désormais plus de ressources à la Chine qu'à toute autre mission » avait-il déclaré, hier, mercredi 19 juillet 2023.

« Cela reflète l'importance de la Chine dans le monde »

Richard Moore n’a pas manqué d’ajouter que : « Cela reflète l'importance de la Chine dans le monde et le besoin crucial de comprendre à la fois l'intention et la capacité du gouvernement chinois ». Notons que ce n’est pas la première fois que la question de la Chine avait été évoquée par le chef du MI6. À l’occasion de son premier discours en tant que chef du MI6, celui-ci avait estimé que « l’essor de la Chine est la plus grande priorité du MI6 ». « Une grande partie de la sécurité et de la prospérité du Royaume-Uni est de plus en plus liée aux actions et aux politiques de la Chine. Il y a de nombreux domaines dans lesquels notre pays doit s'engager avec Pékin, y compris le commerce et l'investissement, les liens culturels et les défis transnationaux du changement climatique et de la biodiversité » avait-il ajouté.

Pour rappel, le prédécesseur de Richard Moore au MI6, Alex Younger, avait autrefois pointé du doigt la Chine comme une menace pour le Royaume-Uni. Lors d’une interview accordée, en février 2023, au média britannique BBC, il avait estimé que le Royaume-Uni devait « se réveiller » face à la menace posée par la Chine. Il s’était aussi adressé aux nations occidentales, en indiquant qu’elles sont « sous pleine pression d’espionnage chinois ». Selon les informations rapportées par le média Business Insider, le service de sécurité britannique MI5 avait déclaré, un an plus tôt, avoir interrompu une cyberattaque de la Chine contre des entreprises aérospatiales clés. Celle-ci avait eu lieu en mai 2022.