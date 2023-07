Le monde du sport est souvent le terrain de fortunes colossales et d'investissements astucieux. Les grandes figures sportives, à travers leurs contrats juteux, leurs parrainages et investissements diversifiés, s'érigent en véritables magnats de l'industrie. Mais parmi ces étoiles scintillantes du sport-business, un homme brille avec une lueur particulière : Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps.

Ses exploits sur le terrain ont façonné sa légende, mais c'est en dehors du parquet que Michael Jordan a construit une fortune impressionnante. Rappelons-nous ses premières incursions dans le monde des affaires, à travers ses contrats publicitaires avec des marques comme Nike, qui ont donné naissance à la célèbre ligne de baskets Air Jordan. Ces deals lucratifs ont jeté les bases de sa prospérité financière.

Le véritable coup de maître de Jordan a cependant été son achat de la franchise des Charlotte Hornets il y a 13 ans. L'acquisition, qui s'est faite pour une somme de 275 millions de dollars, semblait à l'époque être un pari risqué. Cependant, sous la direction de Jordan, la franchise a renoué avec la ville de Charlotte, malgré des résultats sportifs mitigés.

Et aujourd'hui, ce pari audacieux porte ses fruits. Selon ESPN, Michael Jordan vient de vendre sa franchise à un groupe dirigé par Rick Schnall et Gabe Plotkin pour la somme stupéfiante de 3 milliards de dollars. Il s'agit d'un retour sur investissement d'une ampleur rarement vue, même dans l'univers flamboyant du sport professionnel. Jordan ne quitte pas totalement le navire, car il restera impliqué en tant que propriétaire minoritaire.

Cette transaction marquante fait de Michael Jordan un exemple d'entrepreneur accompli dans le sport. Il a su allier passion et affaires, prouvant que les sportifs de haut niveau peuvent également exceller dans le monde des affaires. Avec une richesse qui s'apprête à décupler, l'ancien basketteur illustre une fois de plus sa capacité à transformer tout ce qu'il touche en or.