Jeff Bezos, le milliardaire américain, est une figure emblématique du monde des affaires, connu pour avoir fondé le géant du commerce électronique Amazon.com. Son parcours entrepreneurial a débuté en 1994, lorsqu'il a créé Amazon dans son garage à Seattle, après avoir quitté un emploi à New York dans le fonds spéculatif D.E. Shaw. Ce qui a commencé comme une simple librairie en ligne s'est rapidement transformé en une plateforme de vente de produits diversifiés, devenant ainsi l'un des plus grands détaillants en ligne au monde.

Ses efforts incessants et son sens des affaires aiguisé ont conduit à une croissance exponentielle d'Amazon. L'entreprise a connu un succès fulgurant depuis son introduction en bourse en 1997, ce qui a permis à Jeff Bezos de devenir l'une des personnes les plus riches du monde. En juillet 2017, il a même surpassé Bill Gates pour occuper la première place du classement des milliardaires établi par Forbes. Tout en poursuivant ses activités chez Amazon, Jeff Bezos a également affiché un vif intérêt pour l'exploration spatiale.

En juillet 2021, il a quitté son poste de PDG d'Amazon, mais il reste impliqué en tant que président de la société. Ce départ lui a donné plus de temps pour se consacrer à ses ambitions spatiales avec sa société privée, Blue Origin. Un moment marquant dans la vie de Bezos a été son voyage spatial à bord d'une fusée Blue Origin en juillet 2021. Financée par lui-même avec plusieurs milliards de dollars, la société vise à démocratiser l'accès à l'espace et à rendre les voyages spatiaux plus accessibles à tous.

Au-delà de la conquête spatiale, Bezos a également mis en avant le projet Kuiper, une initiative ambitieuse visant à fournir un accès Internet abordable et performant dans les régions mal desservies par le haut débit. En investissant massivement, Amazon a annoncé un financement de 120 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle installation de traitement par satellite au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Malgré son succès, Jeff Bezos a également connu des défis personnels, notamment son divorce en 2019 avec MacKenzie Scott, qui lui a valu de céder une partie de ses actions d'Amazon dans le cadre de l'accord.

Malgré cela, il a continué à maintenir une présence significative dans l'entreprise qu'il a fondée, détenant actuellement un peu moins de 10 % de la société. Ce mois, Jeff Bezos est confortablement installé à la 3è place du classement des grandes fortunes de notre planète avec une valorisation estimée à 153 milliards de dollars (140 milliards d’euros). Jeff Bezos continue d'être un acteur majeur du monde des affaires et de l'exploration spatiale. Son influence sur Amazon, l'industrie du commerce électronique et ses projets futuristes avec Blue Origin et le projet Kuiper continuent de susciter l'admiration et l'intérêt de nombreuses personnes à travers le monde. Avec sa détermination inébranlable et son esprit visionnaire, Bezos reste un personnage incontournable de notre époque.