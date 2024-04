Armement: la NASA accuse la Chine et avertit 

L’Espace, nouveau terrain sujet à d’importantes manœuvres internationales ? Du côté américain, on craint en effet que la Chine ne revendique la Lune comme étant son propre territoire dans le cas où celle-ci viendrait à y atterrir dans les mois, les années à venir. À ce titre, le chef de la NASA a décidé d’alerter les États-Unis, mais aussi la communauté internationale.

C’est à l’occasion d’un échange avec des députés membres d’une nouvelle commission ayant pour objectif d’étudier les dépenses gouvernementales que Bill Nelson, patron de la NASA a effectué cette sortie. Celui-ci a confirmé que la Chine avait réalisé d’incroyables progrès en matière de programmes spatiaux et qu’ils restaient particulièrement secrets sur leurs objectifs.

La NASA met la Chine en garde

Pour la NASA, il ne fait aucun doute que le ”programme spatial civil” chinois est en fait un programme militaire, qui a pour unique objectif de permettre à Pékin de revendiquer la Lune comme étant son territoire. Inquiet, ce dernier a rappelé que le spatial civil est un vaste projet mondial, dédié à une utilisation pacifique et surtout pas militaire. Il a d’ailleurs invité la Chine à réagir et répondre favorablement à ce type d’appel.

Comme à l’époque de l’ex-URSS, le gouvernement américain semble aujourd’hui engagé dans une lutte de tous les instants, avec Pékin cette fois-ci. Les deux pays souhaitent envoyer des astronautes dans l’espace et sur la Lune, dès que possible. Selon la NASA, le projet Artemis 3 pourrait permettre aux USA d’y parvenir en 2026. La Chine, elle, vise plutôt l’horizon 2030. Une course effrénée donc, même s’il semblerait que les États-Unis soient en mesure de conserver leur leadership.

Washington vise la Lune en 2026

Mais que se passerait-il si cela venait à ne pas être le cas ? Le patron de la NASA a répondu qu’il n’imaginait pas cela arriver. Pour autant, la réalité est là : le gouvernement chinois investi massivement. Il faut donc que les États-Unis restent sur leurs gardes et mettent en place une politique adaptée à l’espace, de façon à ce que le monde continue de l’utiliser et de le percevoir comme étant un endroit pacifique, difficile d’accès.