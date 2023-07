Le corps humain présente parfois des phénomènes biologiques ahurissants. D'une part, il arrive que des femmes portent réellement une grossesse, sans en manifester aucun signe extérieur. Il s'agit d'un déni de grossesse. D'autres parts, certaines femmes peuvent ne pas porter de grossesse en réalité, mais présenter tous les signes physiques d'une grossesse. Elles peuvent même avoir l'impression que leur bébé bouge dans leur ventre. Dans ce cas, il est question d'une grossesse nerveuse. Ce phénomène est encore appelée grossesse fantôme, grossesse virtuelle, ou pseudocyesis. Les femmes les plus affectées par une grossesse nerveuse sont les jeunes filles et les femmes de plus de 40 ans. Interview avec le psychiatre Racine de Pascal Viou.

Qu'est-ce qu'une grossesse nerveuse ?

Racine de Pascal Viou: Comme l'indique son nom grossesse nerveuse, grossesse fantôme ou grossesse virtuelle, c'est un trouble psychologique dans lequel la femme a une conviction inébranlable d'être enceinte pendant que biologiquement et radiologiquement il n'y a pas de grossesse.

Quelles sont les causes de ce trouble psychologique ?

Nous avons généralement les grossesses nerveuses dans des circonstances particulières de souffrance vive qui dure depuis des années par rapport peut-être à une infertilité chez une femme suffisamment âgée, une souffrance liée à des fausses couches ou des mort-nés à répétition, ou même la peur d'être enceinte. Les traumatismes liés au viol peuvent également engendrer une grossesse nerveuse.



Comment se manifeste une grossesse nerveuse ?



Cette maladie montre tous les signes physiques d'une grossesse réelle tels que l'arrêt des menstrues, la nausée, le vomissement matinal, les douleurs abdominales sporadiques et même l'augmentation de la taille de l'abdomen.

Combien de temps peut durer ce trouble?



Si elle n'est pas diagnostiquée et traitée très vite, une grossesse nerveuse peut durer un temps relativement très long. Ça peut couvrir les 9 mois d'une grossesse et même aller bien au-delà. Ça peut durer même des années.

Comment peut-on en finir?



Pour stopper une grossesse nerveuse, les mots seuls parfois de l'entourage pour dire ‹‹ non, il n'y a rien là ›› ne suffisent pas. Il faut impérativement une prise en charge psychologique ou psychiatrique. Il faut faire la part des choses. En présence des symptômes physiques d'une grossesse, il faut faire recours à un gynécologue pour réaliser le test urinaire, le test biologique de grossesse et même une échographie. Avec ce bilan standard, la femme, le mari et tout le monde est sûr qu'il n'y a pas en réalité de grossesse. Alors, la femme doit être inscrite pour une prise en charge psychologique ou psychiatrique afin de désamorcer ce processus et ce phénomène. Cette femme a besoin d'être écoutée. Elle a besoin qu'on comprenne sa souffrance. On passe par plusieurs étapes avant de l'aider à déconstruire ce processus dans sa tête.

Comment devrait se comporter l'entourage de la victime?

Dans le cas d'une grossesse nerveuse, l'homme doit être calme, ouvert d'esprit, être à l'écoute de sa femme et l'aider à sortir psychologiquement de ce trouble. Il faut nécessairement s'abstenir de lui mettre la pression familiale de l'obtention ou non d'un enfant.

Une grossesse nerveuse peut émaner d'un avortement. Un déséquilibre hormonal ou une tumeur ovarienne peuvent également causer une grossesse nerveuse. Cependant, il est rarissime que ces deux derniers phénomènes causent une grossesse nerveuse. Peu importe la source de ce type de grossesse, la caractéristique commune des femmes qui en souffrent est une fragilité psychique.