USA: furieuse, la Chine concocte sa vengeance

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

La tension monte entre les États-Unis et la Chine suite à l’annonce par Washington de nouvelles sanctions ciblant près de 300 entités en Russie, en Chine et dans d’autres pays. Ces mesures, prises par le Département du Trésor américain, visent à entraver le soutien matériel à la guerre de la Russie en Ukraine. Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a souligné que les entreprises soutenant les efforts de guerre de la Russie subiraient des conséquences significatives.

Répondant aux sanctions, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fermement condamné l’action américaine, déclarant que la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts de ses entreprises. Il a exhorté les États-Unis à stopper immédiatement les sanctions illégales et unilatérales, marquant une escalade significative dans la rhétorique de Pékin.

Sur le plan diplomatique, la Chine continue de prôner le dialogue concernant la crise ukrainienne, tout en s’opposant à l’utilisation d’armes nucléaires et en défendant l’intégrité territoriale des nations. Cependant, Pékin n’a pas condamné explicitement l’invasion russe de l’Ukraine, préférant mettre en avant les préoccupations de sécurité de la Russie vis-à-vis de l’OTAN.

L’impact des sanctions s’étend également au domaine économique, où les entités chinoises, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, de la métallurgie et de l’exploitation minière, se voient blacklister par le Département d’État américain. Ces sanctions ont pour but de réduire la capacité de la Russie à obtenir à l’étranger des technologies et des équipements essentiels à son effort de guerre.

La réaction de la Chine aux sanctions s’inscrit dans un contexte de tensions accrues, exacerbées par la récente signature par le président Joe Biden d’une loi octroyant 61 milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine. Cette législation, selon Janet Yellen, vise à entraver davantage la capacité de la Russie à mener son offensive en Ukraine.

La situation actuelle entre la Chine et les États-Unis représente une menace importante pour la sécurité internationale. Les actions entreprises par Washington sont considérées par Pékin comme une intrusion inacceptable dans ses relations commerciales, et la Chine affirme qu’elle ne reculera pas devant les efforts visant à défendre ses droits et ses intérêts commerciaux légitimes.