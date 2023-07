Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine ont récemment atteint un point culminant, les inquiétudes augmentant quant à un éventuel conflit armé à venir. Le général Michael A. Minihan de l'US Air Force a averti que la guerre pourrait éclater d'ici 2025 et a appelé ses troupes à se préparer. Ces déclarations interviennent alors que les relations sino-américaines se détériorent, principalement en raison des différends persistants sur Taiwan et de la position de la Russie sur l'échiquier mondial. En réponse à la montée en puissance de la Chine, la Maison-Blanche a menacé d'intervenir si la Chine tentait de prendre par la force Taiwan, une île sur laquelle elle revendique la souveraineté.

Ces menaces interviennent alors que Beijing a averti Washington que toute interférence dans l'avenir de Taiwan constituerait la "première ligne rouge". Face à une telle situation, le général Minihan a appelé les 110 000 troupes sous son commandement à se préparer à un éventuel conflit. Ces développements interviennent dans un contexte de pression accrue sur la Maison-Blanche et le Pentagone de la part des membres du Congrès pour soutenir Taiwan. Le président Biden a récemment annoncé un important package d'aide militaire à Taiwan, évalué à environ 345 millions de dollars. Ce soutien militaire s'ajoute à l'approbation précédente de la vente d'armes militaires américaines à Taiwan, y compris des jets F-16 et d'autres systèmes d'armes.

Toutefois, la préparation à un éventuel conflit avec la Chine est entravée par des déficits d'approvisionnement en munitions. Selon un rapport récent du Center for Strategic and International Studies (CSIS), l'US Navy et l'US Air Force pourraient épuiser leurs stocks de munitions à longue portée en seulement une semaine en cas de conflit majeur avec la Chine autour de Taiwan. De plus, l'industrie américaine semble incapable de répondre aux besoins d'une guerre de haute intensité contre une grande puissance.

Des rivalités dans d'autres domaines

La rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine s'est accentuée dans d'autres domaines notamment celui des semi-conducteurs, devenant un point de tension majeur. Alors que les États-Unis envisagent d'introduire des mesures de filtrage des investissements dans des domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, l'ambassadeur de Chine à Washington, Xie Feng, a promis des mesures de représailles. Cette escalade de tensions a lieu dans un contexte où les sanctions et les contrôles à l'exportation américains compliquent pour la Chine l'acquisition de technologies de pointe, notamment les puces avancées.

Les initiatives américaines visent à limiter les investissements dans les entités chinoises actives dans les secteurs sensibles, potentiellement entravant le développement technologique de la Chine. En réponse, Pékin a pris des mesures punitives contre certains fabricants de puces américains et a imposé des contrôles sur l'exportation de certains minéraux essentiels à la fabrication de puces. Dans l'ensemble, la compétition pour le leadership technologique mondial est devenue un enjeu géopolitique crucial, les semi-conducteurs étant un symbole de puissance et d'innovation. Les actions de chaque pays dans cette rivalité auront des implications considérables pour l'influence globale et le développement technologique futur.

Il est clair que la tension entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, et la préparation à un éventuel conflit est une réalité de plus en plus palpable. Le défi consiste maintenant à calmer les tensions malgré la situation complexe entre les deux pays. Il s'agit pour les USA de réévaluer le modèle doctrinal actuel basé sur des systèmes d'armes complexes et coûteux, tout en tirant les leçons de la situation en Ukraine pour une réorganisation en profondeur de l'industrie de la défense américaine.