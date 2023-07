Le leader nord-coréen Kim Jong Un a profité de la visite effectuée par le ministre russe de la Défense pour dévoiler une arme qui est interdite par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il s’agit en effet d’un missile balistique. Ce type de missile est proscrit en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies adoptées avec le soutien de la Russie et de la Chine. Mais dans le cadre de la visite qu’effectue l’officiel russe, le leader nord-coréen a exposé ces armes, selon les informations rapportées par l’agence de presse d'État nord-coréenne KCNA.

Tout ceci intervient dans un contexte où, les États-Unis accusent Pyongyang de fournir à Moscou des armes pour la guerre en Ukraine. L'exposition présentait également les plus gros missiles nucléaires de Corée du Nord, comme le missile balistique intercontinental. On retiendra également que ce déplacement du ministre russe de la Défense s’inscrit dans une démarche de renforcement des relations entre Moscou et Pyongyang contre les États-Unis. Isolée sur le plan diplomatique depuis le lancement de l’opération militaire en Ukraine, la Russie s’est tournée vers les pays qui partagent avec elle le désamour pour l’Occident.

Il s’agit par exemple de l’Iran qui est visé par une série de sanctions depuis plusieurs années. Ce pays lui a d’ailleurs apporté un soutien militaire dans sa guerre en Ukraine en fournissant notamment les drones. La Chine, dont les relations avec les USA sont également conflictuelles, aurait, de façon discrète, soutenu la Russie dans le cadre de la guerre.

La puissance asiatique, en utilisant astucieusement les failles des sanctions occidentales, aurait envoyé à la Russie un important matériel militaire, incluant des drones et des équipements de protection, pour soutenir ses efforts dans l'offensive militaire en Ukraine. Il s’agirait entre autres d'équipements de protection pour équiper de nombreuses troupes mobilisées par la Russie, ainsi que des drones capables de diriger les tirs d'artillerie et de larguer des grenades sur les forces ukrainiennes.