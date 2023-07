La cérémonie très sobre en activité qui a connu la présence des autorités locales de la ville de Bohicon, des clients de Canal+, de la directrice générale de Canal+ Bénin, et du directeur de ventes de la firme Canal+ International s'est déroulée au siège de la représentation de Canal+ situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de Radio-Carrefour à Bohicon. Dans son mot de bienvenue, Adolphe Sothenou, représentant de Canal+ dans le département du Zou/Collines et désormais Ouémé/ plateau, Mono/Couffo à en croire les dires de la directrice générale de Canal+ Bénin, a fait l'historique de la représentation de Canal+ à Bohicon qui égaille les populations du département.

En effet, créée il y a de cela 15 ans, cette représentation de la firme Canal+ dans le département a été entièrement relookée et requinquée pour continuer à contribuer à sa mission de mettre de la joie dans les cœurs des populations des départements qu'elle couvre. Adolphe Sothenou n'a pas manqué de souligner la double importance du jour qui cadre avec le lancement sur Canal+ de A+ Bénin, une chaîne qui permet de mieux connaître et vendre à l'international, notre pays le Bénin.

Pour la directrice générale de Canal Bénin Mme Yacine Alao, l'importance de sa présence et de son intervention trouve son bien-fondé dans le dynamisme, le dévouement et le pragmatisme de Adolphe Sothenou qui en quelques années, a contribué pratiquement à l'atteinte des objectifs de Canal+ International. Yacine Alao trouve des valeurs à Canal+ Bénin, à travers son représentant des 6 départements situés à Bohicon. Elle n'a pas manqué d'exhorter les populations à s'abonner à Canal+ pour soutenir son représentant et la nouvelle chaîne A+ Bénin.

Très satisfait et joyeux de l'événement du jour, le maire de la ville de Bohicon Me Rufino d'Almeida à la tête d'une importante délégation de sa commune a exprimé toute sa gratitude à Canal+ International et à Canal+ Bénin pour le rôle joué qui apporte un plus dans le divertissement des ménages sur toute l'étendue du territoire national. Profitant de l'occasion, il a invité la Directrice générale de Canal+ Bénin à étendre l'action sociale de la chaîne sur d'autres activités en soutenant la commune dans l'organisation de ses activités ludiques et sportives.

Malgré sa joie liée à l'activité et à la chaîne Canal+ qui ne cesse d'émerveiller sa clientèle, le représentant de la clientèle de la commune a plaidé en ce qui le concerne pour un taux revu à la baisse afin de permettre l'accès à tous les ménages du Bénin à la chaîne Canal+. Le clou de la cérémonie a été la consécration de la Directrice générale de Canal+ Bénin au rang de princesse de la cour royale d'Abomey par son Altesse Dah Adjahouisso dignitaire de la lignée royale à Bohicon. Désormais, Yacine Alao répond dans le plateau d'Abomey au nom de "N'a Agodjie".