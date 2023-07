Sadio Mané est considéré comme l’un des plus grands footballeurs africains de cette décennie. L’international sénégalais, qui a tout remporté avec le mythique club de Liverpool a rejoint la saison dernière le Bayern Munich. Avec les Bavarois, l’attaquant de 31 ans avait pour objectif de relever un nouveau challenge. Le champion d’Afrique 2021 n’est pas seulement connu pour ses performances sur le terrain. En effet, l’ancien pensionnaire du FC Metz est reconnu mondialement pour son engagement social et ses multiples œuvres caritatives.

À lui tout seul, il a transformé son village natal, Bambali en dotant la petite bourgade d’infrastructures sociales et sanitaires. La fondation qui porte on nom intervient dans d’autres domaines connexes pour l’épanouissement de ses compatriotes. La fondation malgré son envergure n’est pas à l’abri des individus de mauvaise foi. En effet, un escroc notoire a récemment utilisé le nom de la fondation Sadio Mané pour réaliser une arnaque. Voici comment l’individu s’y est pris. En ayant recours à des méthodes peu orthodoxes, l’escroc est entré en contact avec un honnête citoyen et il s’est présenté à ce dernier comme étant un responsable de la fondation Sadio Mané.

CAN: la petite pique de Sadio Mané à l’Algérie L’attaquant sénégalais a profité d’une interview qu’il a accordée à Seneweb TV pour lancer une pique à l’équipe algérienne de football. Pour le capitaine des…

L’arnaqueur a ensuite sollicité l’aide de sa victime pour une soi-disant campagne caritative. La victime n’a malheureusement pas eu le réflexe de procéder aux vérifications nécessaires et elle a décaissé séance tenante la somme de 1 million 339 mille FCFA. Le donateur pensait qu’il venait de participer à une initiative louable de Sadio Mané mais que nenni. L’arnaque a ainsi été consommée et l’escroc s’est volatilisé. La victime a porté plainte contre X pour usurpation d’identité, abus de confiance et escroquerie.