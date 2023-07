Le monde de la Formule 1 est en effervescence, et les fortunes des dirigeants des écuries ne font qu'augmenter. Parmi eux, Toto Wolff, PDG et directeur de l'écurie Mercedes, se démarque par son succès financier exceptionnel. Forbes vient d'estimer la fortune de Toto Wolff à 1,6 milliard de dollars, soit une croissance vertigineuse de 60% par rapport à mars dernier. Une progression impressionnante qui trouve son explication dans la valorisation grandissante de Mercedes F1. En effet, l'écurie est maintenant estimée à 3,8 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième écurie la plus précieuse du paddock.

Cependant, il n'a pas toujours été ainsi pour Mercedes F1. En 2017, lorsque Liberty Media a acquis la F1 pour 4,7 milliards de dollars, l'écurie allemande valait légèrement plus d'un milliard de dollars. Mais depuis lors, de nombreux changements ont eu lieu dans le paysage de la F1. La valeur moyenne des dix écuries de Formule 1 a grimpé en flèche, atteignant désormais 1,88 milliard de dollars, soit une augmentation impressionnante de 276% par rapport à 2019. En tête du classement, on retrouve Ferrari avec une valorisation de 3,9 milliards de dollars, talonnée de près par Mercedes.

Les temps ont changé, et la hiérarchie des écuries en est le reflet. Même l'équipe vénérable Williams, pourtant emblématique de la F1, affiche une valorisation bien inférieure à celle de ses concurrentes, avec seulement 725 millions de dollars. Pour Toto Wolff, cette fulgurante croissance de la valeur de son écurie est le fruit d'une gestion avisée et d'un esprit compétitif aiguisé. Sa stratégie de développement et d'investissement dans des talents prometteurs lui a permis de placer Mercedes F1 parmi les écuries les plus prestigieuses et les plus convoitées du circuit.

Toto Wolff peut être fier de sa réussite financière remarquable, tandis que Mercedes F1 se hisse au sommet du classement des écuries les plus valorisées. Cette ascension fulgurante illustre bien le dynamisme et l'évolution constante de la Formule 1, où les décisions éclairées des dirigeants peuvent avoir un impact considérable sur leur propre fortune et sur le statut de leur écurie dans le monde de la compétition automobile.