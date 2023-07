Les services de sécurité russes ont annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat visant un dirigeant de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Selon le FSB, un citoyen russe âgé de 35 ans a été arrêté et accusé d'avoir été recruté par des officiers du SBU, les services secrets ukrainiens. L'homme aurait suivi une formation au renseignement subversif en Ukraine, incluant des connaissances en explosifs. L'arrestation a eu lieu au moment où le poseur de bombe récupérait un engin explosif dans une cache.

Grâce à l'intervention rapide des services de sécurité russes, l'attaque n'a pas pu être perpétrée. Le FSB a souligné l'efficacité de ses services spéciaux dans cette affaire, déclarant : "Nos services spéciaux travaillent de manière claire et efficace. Je suis convaincu que les instigateurs de ce crime seront retrouvés et punis." "Le poseur de bombe n'a pas eu le temps de mettre à exécution son intention criminelle, car il a été arrêté au moment où il récupérait un engin explosif d'une cache", a révélé le FSB.

Depuis le début de l'offensive lancée par la Russie en février 2022 en Ukraine, Moscou a accusé Kiev d'avoir perpétré plusieurs attentats ayant causé la mort ou des blessures parmi les responsables pro-russes. Ces actes de violence ont suscité de vives tensions entre les deux pays et ont contribué à une escalade des conflits dans la région. Le dirigeant de la Crimée, M. Aksionov, a réagi à cette tentative d'assassinat sur la messagerie Telegram, remerciant le FSB pour avoir empêché cette attaque. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité des autorités russes à retrouver les commanditaires de ce crime et à les traduire en justice.

La Crimée est une région hautement stratégique pour la Russie, tant sur le plan géopolitique que sur le plan économique. Son annexion en 2014 a provoqué une crise majeure entre la Russie et l'Ukraine, conduisant à des sanctions internationales contre Moscou. Depuis lors, la situation en Crimée reste tendue, avec des actes de violence sporadiques et des affrontements entre les forces russes et ukrainiennes. La situation s'est aggravée depuis le lancement de l'offensive militaire en 2022.