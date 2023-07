Malgré une contre-offensive lancée par l'Ukraine il y a un mois, la Russie continue de progresser dans des secteurs clés comme Avdiivka, Mariinka, Lyman et Svatovoe, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar. Le paysage militaire reste tendu, marqué par des combats acharnés sur tous les fronts. Cela s'est produit seize mois après le début de l'invasion russe, et la contre-offensive ukrainienne n'a pas encore produit d'avancée décisive, de l’avis même de certains alliés de l’Ukraine.

La situation est tendue surtout avec les attaques aériennes nocturnes sur Kiev, perpétrées par des drones explosifs. C'est la première attaque de ce genre en douze jours, ont indiqué les responsables ukrainiens. Selon les autorités, toutes les cibles ennemies ont été détectées et détruites dans l'espace aérien autour de Kiev.

Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reproché à "certains" partenaires occidentaux de retarder les projets de formation des pilotes ukrainiens au pilotage d'avions de combat. Il a exprimé son insatisfaction quant à l'absence de calendrier pour ces missions d'entraînement, en dépit des promesses de plusieurs pays occidentaux. Il a ouvertement questionné quand l'Ukraine pourrait recevoir des F-16, alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, en visite à Kiev, se tenait à ses côtés.

Selon certains rapports, l'Ukraine se trouve freinée dans sa contre-offensive en raison d'un manque d'armement, en particulier d'avions de combat. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a déclaré que l'Ukraine a besoin des avions de combat F-16 promis le plus rapidement possible pour rivaliser avec la puissance aérienne russe. Le Royaume-Uni a appuyé cette demande, tandis que les États-Unis ont donné leur feu vert à la fourniture de ces avions en mai dernier. Il reste cependant à voir comment et quand cette aide militaire se concrétisera avec la formation des pilotes ukrainiens.