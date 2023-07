Le stade Charles de Gaulle a servi de cadre ce samedi 8 juillet 2023 au lancement de la 3ème édition du camp de basketball. Une initiative de l'association Jeunesse Art, culture et sport qui vise à enraciner les bases d'une formation vers le professionnalisme avec le soutien du centre Cekab du Bénin. Cette édition sera consacrée à la formation des jeunes pour l'intérêt général.

Le "Only Camp Basket" est la dénomination de ladite initiative qui constitue un creuset d’éducation en faveur de la jeunesse de la ville de Porto-Novo. Jeunesse Art, Culture, Sport et Mémoire en partenariat avec le centre Cekab du président Aurélius Kouko en ont fait leur cheval de bataille depuis plusieurs années. Avec le soutien de la Métropole de Lyon dans le cadre des appels à projets internationaux, la jeunesse de Porto-Novo bénéficie depuis plusieurs années des activités de "Only Camp Basket" conduit par l’éducateur sportif diplômé en Basket-ball et président du Réseau International pour l’Éducation par le Sport Francophone (RIESF) Jean-Éric Sendé.

CAF : le béninois Hugues Alain Adjovi désormais à la tête de la Commission des arbitres Lors de la réunion de la Confédération africaine de football (Caf) le vendredi 07 juillet 2023 au Maroc, deux Béninois ont été nommés dans des…

Contrairement à l'édition précédente, l’édition 2023 à Porto-Novo sera axée à la formation des plus grands à l’animation et à l’engagement des Jeunes pour l’intérêt général de leur ville. Ainsi après les éditions de 2021 et 2022, la 3è édition va se tenir du 08 au 15 juillet 2023 au stade Charles De Gaulle mais également sur le terrain Chagoury et prend en compte cinquante enfants (25 filles et 25 garçons) venus des milieux défavorisés pour des vacances autour des activités éducatives. Sur une semaine, la jeunesse de 6 à 16 ans de Porto-Novo va être sensibilisée à travers "Only Camp Basket" sur les bienfaits de la pratique des nouvelles disciplines urbaines et ceci à travers plusieurs ateliers tels que les ateliers mixtes de découvertes, d’activités sportives mais également de culture de développement personnel, d’écocitoyenneté sous la supervision des animateurs locaux.