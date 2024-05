Gdiz au Bénin : l’émerveillement toujours au rendez-vous après les visites

Photo: DR

Les visites se poursuivent au sein de la Zone Industrielle de Glo-djigbé. En effet, dans la journée de ce vendredi 17 mai 2024, c’était au tour des acteurs agricoles des communes de Tanguiéta , Natitingou , Matéri, Cobly , Toucountouna, Péhunco , Allada , Tori et Toffo de prendre part à cette initiative. A l’instar de leurs collègues des autres communes, ils ont visité les installations au sein de la zone économique et ont eu l’occasion de toucher du doigt ce à quoi servent leurs différentes productions agricoles. Comme les autres, la plupart d’entre eux ont été émerveillés de voir au Bénin ce qu’ils voyaient jadis à la télévision.

C’est le cas du premier adjoint au maire d’Allada, Pierre Ago. L’élu local a tenu à féliciter les dirigeants actuels pour cette vision qu’ils ont rendue possible à travers la Zone économique de Glo-Djigbé. « Je suis content par rapport à ce que le gouvernement du président Talon a installé à Glo Djigbé », a déclaré l’autorité municipale. « Mes impressions sont très bonnes parce que ces genres d’images, on les voit souvent à la télévision des autres pays, mais, je suis heureux de constater que dans mon pays, je peux aussi vivre la même sensation qu’on nous montre sur les grandes chaînes de télévision à l’extérieur », a pour sa part déclaré Sa Majesté Okoti Tcha-Dèti chef suprême de culte Tamarri.

« Je crois que tous ceux qui ont été à l’initiative de ce projet doivent être encouragés. C’est dans ce sens que nous sommes là pour que les communautés que nous représentons puisse accompagner le gouvernement et ses partenaires dans l’atteinte des résultats », a confié l’autorité traditionnelle aux journalistes à la fin de la visite de ce vendredi. Rappelons que, cette initiative qui émane de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (Cnab) et la SIPI-Bénin SA a pour objectif de sensibiliser les producteurs sur les opportunités offertes par la Gdiz en matière de transformation locale de leurs produits. L’autre but de cette visite est d’encourager les acteurs agricoles à accroître la production pour répondre à la demande croissante des unités de transformation.