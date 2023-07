L'Arabie saoudite et la Russie, deux des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole, ont récemment annoncé une réduction de leur offre pétrolière pour le mois d'août. Cette décision vise à soutenir les marchés inquiets face au ralentissement des économies développées. Alors que la demande de pétrole aux États-Unis augmente considérablement pendant la période de conduite estivale, ces coupes auront un impact significatif sur le marché pétrolier international. L'Arabie saoudite a décidé de prolonger d'un mois supplémentaire sa réduction de production d'un million de barils par jour, qui avait été mise en place en mai et devait initialement prendre fin à la fin du mois de juillet.

Selon l'agence de presse officielle SPA, la production du royaume pour le mois d'août sera d'environ 9 millions de barils par jour, soit une baisse par rapport aux 9,96 millions de barils par jour produits fin juin. Peu de temps après cette annonce, le vice-Premier ministre russe, Alexander Novak, a également déclaré que la Russie réduirait ses exportations de pétrole de 500 000 barils par jour en août. Cette diminution volontaire de l'offre russe vise également à maintenir l'équilibre sur le marché pétrolier mondial, bien que la porte-parole de Novak ait refusé de préciser si la production russe diminuerait également dans les mêmes proportions.

USA: riposte sévère de la Chine après de nombreux avertissements La Chine a récemment annoncé une riposte sévère après avoir adressé de nombreux avertissements aux États-Unis au sujet des sanctions contre l'empire du milieu dans…

À la fin du mois de mai, la Russie produisait 9,11 millions de barils par jour. Ces annonces interviennent à un moment crucial, alors que la demande de pétrole aux États-Unis est en pleine expansion pendant la période estivale. La "driving season" est une période où de nombreux Américains partent en vacances et parcourent de longues distances en voiture, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de carburant. Les réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie auront donc un impact significatif sur l'approvisionnement en pétrole et pourraient potentiellement affecter les prix à la pompe aux États-Unis.

Cependant, il convient de noter que ces réductions d'offre ont également des implications géopolitiques. L'Arabie saoudite et la Russie sont des acteurs clés de l'OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires), un organisation qui régule la production et les prix du pétrole sur le marché mondial. Les décisions prises par ces deux pays ont un impact majeur sur la stabilité du marché pétrolier et peuvent influencer les relations internationales dans ce domaine.