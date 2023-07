La situation au Niger est toujours confuse. Quelques heures après les déclarations qui ont été faites par les putschistes représentés par le colonel-major Amadou Abdramane, Mohamed Bazoum et son chef de la diplomatie indiquent être toujours les autorités légitimes du pays. Dans la matinée de ce jeudi 27 juillet, les deux hommes ont séparément donné de la voix, mais sont allés dans le même sens. Par le canal d’une déclaration sur Twitter, le président nigérien publie : « les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront ».

« Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le Président élu du Niger Mohamed Bazoum », a pour sa part rappelé M.Massoudou, chef de la diplomatie nigérienne, lors de son passage sur la chaîne de télévision française France24. « Nous demandons à ces officiers factieux de rentrer dans les rangs. Tout peut s'obtenir par le dialogue mais il faut que les institutions de la République fonctionnent. Partout au Niger l'ordre républicain, l'ordre démocratique, doit pouvoir fonctionner », indique-t-il par la suite.

« Nous lançons un appel à l'ensemble des patriotes et démocrates nigériens pour qu'ils se lèvent comme un seul homme pour dire non à cette action factieuse qui tend à nous ramener 10 ans en arrière et à bloquer les progrès de notre pays », a poursuivi le patron de la diplomatie nigérienne. Rappelons que quelques heures plus tôt, les militaires sont montés au créneau pour faire savoir qu’ils sont désormais au pouvoir dans le pays. Ils ont annoncé une série de mesures dont la fermeture des frontières jusqu’à la stabilisation de la situation.

Le président béninois Patrice Talon s’était pourtant rendu sur place dans le but d’entamer des négociations avec les auteurs du coup d’État. Selon les médias, cette situation serait tout de même liée en partie à une frustration enregistrée par un haut gradé de l’armée nigérienne. Le général Omar Tchiani qui aurait été démis de ses fonctions de commandant de la garde présidentielle qu’il occupe depuis 10 ans, serait à l’origine de ce coup de force.