La guerre en Ukraine, le gel des réserves d’or et de devises de la Russie continuent d’avoir des impacts sur l’économie mondiale. Selon une étude réalisée par le cabinet Invesco Global Sovereign Asset Management, plusieurs pays préfèrent désormais rapatrier leur or dans leur pays après cette situation. À en croire l’agence de presse britannique qui a cité l’étude, l’or est désormais considéré comme l’actif le plus attractif dans le nouveau contexte géopolitique.

L’étude indique notamment que, près de 60% des banques centrales et des fonds souverains préfèrent l’or, alors que 68% de répondants comptent garder leurs réserves à l’intérieur du pays. « Nous l’avions détenu à Londres... mais maintenant nous l’avons transféré dans notre propre pays pour le conserver comme valeur refuge et le garder en sécurité », a confié à l’agence de presse britannique, un responsable d’une banque centrale souhaitant rester anonyme. On retient ainsi que la situation politique actuelle dans le monde amène les pays à vouloir sécuriser leurs actifs.

Économie: la Chine et l'Inde vont surpasser les États-Unis d'ici 2075 (Goldman Sachs) Goldman Sachs prédit que l'économie indienne est sur la bonne voie pour dépasser celle des États-Unis d'ici 2075, devenant ainsi la deuxième plus grande économie…

L’autre facteur négatif soulevé par l’étude est la la croissance de la dette publique américaine. Le rapport indique notamment que les principales cibles de l’enquête ont mis un accent sur l’impact de la situation sur le Dollars ainsi que le potentiel de la monnaie chinoise. La plupart des personnes mises interrogées considèrent les tensions géopolitiques comme le plus grand risque au cours de la prochaine décennie.

Rappelons que tout ceci intervient dans un contexte, où, l’Occident a fait main basse sur 300 milliards de dollars d’actifs appartenant à la Banque centrale de la Russie. Ce montant représente la moitié des réserves de change du pays. Elle dispose d’un total de 640 milliards de dollars, des réserves d’or et de devises. Notons également que toute cette situation est liée à la guerre en Ukraine. Toutes les dispositions sont prises par les pays occidentaux pour prononcer des sanctions dans différents domaines.