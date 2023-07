L’homme le plus vieux du monde pourrait être d’origine ivoirienne. Il y a quelques jours, la télévision ivoirienne 7info a fait un gros plan sur un agriculteur peu ordinaire. Il s’agit d’un nommé Atta Madoua et qui réside dans le village de Guiguedou, dans la commune de Lakota. L’intérêt du média à l’endroit de l’homme est en lien avec un événement particulier qu’il célèbre. En effet, entouré de ses proches, il aurait fêté ses 146 ans. Le média avait donné comme titre à cet élément « Le doyen des Ivoiriens a 146 ans ».

Dans le reportage qui a été fait par 7info, l’accent a été mis sur le fait que l’homme soit encore en forme et continue d’avoir une bonne mémoire malgré son âge. Le fils de l’agriculteur précise que son père pourrait être encore bien plus âgé. « 146 ans, c’est rare. Son fils nous dit que c’est ce qui est sur le papier… Je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire ! », a déclaré un intervenant dans la vidéo identifié comme le député RHDP de Lakota Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères.

Notons que, l’âge du vieux Atta Madoua qui bat tous les records n’a été attesté par aucun organisme ou organisation. Pour l’heure, la personne ayant vécu le plus longtemps sur terre et dont les traces existent réellement est la Française Jeanne Calment. Elle est décédée en 1997 à 122 ans. La personne la plus âgée au monde encore en vie et qui officiellement reconnue est l’Espagnole Maria Branyas Morera. Il aurait actuellement 115 ans, mais serait plus vieux que l’Ivoirien Atta Madoua de 146 ans.