La Ligue professionnelle de handball de la saison 2023 démarre ce mercredi 12 juillet 2023 sur toute l’étendue du territoire national. Reçu ce mardi 11 juillet 2023 sur BIP radio, le directeur technique national de la Fédération béninoise de handball (DTN/FBHB), Basile Nouatin a parlé de la spécificité de la compétition. Selon lui, la spécificité de cette édition est qu’au niveau des hommes, il y a 9 équipes qui seront classées dans 3 poules de 3 équipes. La poule A est constituée de Flowers de Cotonou, Adjidja de Cotonou et Aspac de Cotonou tandis que dans la poule B, on retrouve Aso Modèle de Porto-Novo, Etoile bleue d’Ikpinlè et Abo sport d’Abomey. Sont logés dans la poule C, ASSEC de Djougou, Espoir de Parakou et Buffles de Parakou.

Le directeur technique national de la FBHB a précisé que la deuxième phase sera une phase groupée. Il a signifié que les 3 équipes de la poule A seront toutes qualifiées pour cette 2ème phase ainsi que les deux équipes des poules B et C. Quant à l’équipe de la poule B et celle de la poule C qui seront éliminées au niveau de ladite 2ème phase, elles seront reversées pour jouer le championnat amateur. Au niveau des dames, Basile Nouatin a fait savoir qu’il y aura 6 six équipes à savoir Flowers de Cotonou, Aspac de Cotonou, Adjdja de Cotonou, Aso Modèle de Porto-Novo, Flambeau d’Abomey et Baobab de Lokossa.

La compétition chez les dames sera un championnat linéaire simple. Les différentes rencontres seront disputées sur le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, le Centre des Loisirs et des sports de Lokossa (CLSL) , le Centre des activités sportives de Parakou ( CAS) , les stades omnisports de Pobè, de Goho (Abomey,) et de Djougou et le Hall des arts et Loisirs de Cotonou. Il faut signaler que la phase1 se déroulera du 12 juillet au 12 août 2023.

Les matchs de la 1ère journée

Mercredi 12 juillet 2023

Dames

Aso Baobab # Flowers (15h , CLSL)

Flambeau HBC # Adjidja HBC (15 h,Goho)

Aso Modèle # Aspac ( 16h30,CDG)

Hommes

Adjidja HBC# Aspac HBC ( 15h, Hall)

Buffles Hbc # Espoir HBC (15 h,CAS)

Aso Modèle # Etoile Bleue ( 15 h ,CDG)